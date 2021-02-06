الشاطرة تغزل برجل حمار.. مصرية تحول الزجاج للوحات

قالت ولاء حامد، مدرس بقسم الزجاج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، إنها شغوفة منذ الصغر بالرسم، ولديها القدرة على استغلال الخامات المتواجدة في محيطها لعمل اشكال فنية ولوحات بها، سواء من الورق او الحبوب او غيرها من الخامات المختلفة المعتاد عليها وغير المعتاد، وكان شغفها متمثل في الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية واستطاعت ان تحقق ذلك الحلم وتفوقت بها سواء اكاديميا او مهنيا.





وتابعت ولاء حامد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المُذاع على قناة “دي إم سي”، أنها تقوم بتشكيل الزجاج لعمل لوحات ومجسمات مختلفة، وتستخدم هنا تقنية تسمى التشكيل بحبيبات الزجاج، وهو عمل قوالب بالشكل المطلوب، وتكون من مواد هالكة سواء من الجبس اوكاويين او كوارتز، ثم رص الحبيبات بتكوين معين لخروج الاشكال في صورتها النهائية المطلوبة.





واضافت ان من ضمن المراحل في التشكيل دخول فرن صهر تصل درجة حرارته 800 او 850 ليذوب الزجاج كله ويصلح مياه واحدة ثم بع ذلك تشطيبه ليكون جاهزا للعرض.



