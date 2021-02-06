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اقتصاد

وزير التموين: استخراج بطاقات جديدة لذوى الاحتياجات الخاصة

السبت 06/فبراير/2021 - 01:28 م
علي المصيلحي
علي المصيلحي
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محمد صبيح
أكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن كافة ذوى الاحتياجات الخاصة مسموح لهم  بـ إصدار بطاقات تموين جديدة ، كما يتم أيضا  تحديث منظومة العمل بالبطاقات وربطها بكل قواعد البيانات وانه خلال  من اسبوع وحتى 10 ايّام سيتم فتح خدمات إصدار البطاقات التموين الجديدة وفقا للشروط، وأن من معه طلب يتقدم لمدير المديرية مباشرة وتم الاتفاق مع الجهات المعنية . 

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، يرافقه الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، فرعا جديدا لأحد كبريات السلاسل التجارية بمنطقة التجمع الخامس باستثمارات 165 مليون جنيه ، وبحضور المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو بمصر ، ورئيس تطوير الاعمال بالمجموعة فى مصر ، وحذيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر .

وتقدم الوزير،  بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص مدينة الذهب ، لافتا الى اننا تقدمنا لعمل مشروع لسوق ذهب وتم العرض على الرئيس ، ووجه بتحدد الموقع اللازمة لانشاء مدينة  وتم تحديد  المواقع المختلفة سواء فى العبور والعاصمة الإدارية  وتم التوجيه بان موقع العاصمة الإدارية يكون افضل  وعلى مساحة  من 100الى 120 فدان  وتتضمن مركز رئيسى لتجارة ومعروضات للذهب بأعلى درجة من مستويات العرض وجزء للورش  ومنطقة بيها ورش ومصانع  ومركز تميز لتدرب العمالة الفنية والتصميمات وجزء للورش التدريبية بجانب  لوكاندة ومنطقة ترفيهية .

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