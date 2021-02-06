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أخبار العالم

ينتميان لـ داعش.. القبض على سوريين بلبنان

السبت 06/فبراير/2021 - 01:29 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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محمود نوفل

اعلن الجيش اللبناني عن القبض علي شخصين سوريين ينتميان الى تنظيم "داعش"، وذلك خلال مداهمة له في بلدة عرسال

وذكر الجيش اللبناني بحسب موقع الأنباء اللبناني ان ذلك يأتي في سياق استكمال التوقيفات التي تم بموجبها الأسبوع الماضي توقيف 18 "داعشيًا" من بينهم 13 سوريًا و5 لبنانيين ليرتفع عدد الموقوفين الى 20.

كما صادر الجيش اللبناني  ذخائر واسلحة في مداهمة حصلت خلال الـ24 ساعة الماضية، من منازل مشتبه بهم في عرسال.  

في سياق متصل نجحت ‏قوة من الجيش اللبناني في توقيف شخصين وضبط معمل لتصنيع المخدرات في منطقة دير الاحمر خلال مداهمات في المنطقة.
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