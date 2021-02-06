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تعليم

"أونلاين".. كنترول كلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية يختتم أعمال امتحانات التيرم الأول

السبت 06/فبراير/2021 - 01:52 م
صدى البلد
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قســــم التعليـــــم
انتهت أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الأول خريف 2020/2021 بكلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية والتابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واختتمت غرفة الكونترول أون لاين التي أنشأتها إدارة الكلية تحت إشراف عميدتها د حنان يوسف لمتابعة وتنظيم سير الامتحانات أعمالها التي استمرت طوال فترة انعقاد الامتحانات، وهو الإجراء الذي يتماشى مع انعقاد هذه الامتحانات بشكل الكتروني.


وتفقدت د حنان يوسف عميدة الكلية لجان اليوم الأخير من الامتحانات حيث اطمأنت على حسن سيرها وانتظامها وتبادلت حديثًا وديًا مع الطلاب وتمنت لهم قضاء إجازة سعيدة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

كانت كلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية تشرفت بزيارة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية لغرفة المتابعة الالكترونية لتجربة إدارة الكلية الجديدة لتنظيم ومراقبة ومتابعة سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي.

ووجه "عبدالغفار" حينها كلمة لأبنائه من طلاب الفترة السابعة أثناء امتحان مقرر Photography عبر تطبيق Zoom اطمئن فيها عليهم ونقل سلامه لهم ولأسرهم وتمنى لهم التوفيق، ووجه سعادته حديثه من داخل غرفة المتابعة الالكترونية لهم قائلًا: "انتهوا من الامتحانات واطمئنوا على نتائجكم واقضوا إجازة طيبة وننتظر عودتكم 27 فبراير لنبدأ الفصل الدراسي الجديد إن شاء الله".

وأكدت د حنان يوسف في تصريح لها عقب انتهاء الامتحانات على نجاح تجربة المراقبة والمتابعة الاليكترونية التي ضمنت تحقيق أعلى قدر ممكن من الجودة التعليمية في عنصر أساسي من عناصرها وهو الخاص بالتقييمات النهائية للطلاب، حيث تميز عمل الغرفة بالاحترافية والشفافية التي قدمت كل الدعم الفني والتقني اللازم، في ظل التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار في ما يخص استخدام أحدث الأنماط الالكترونية في العملية التعليمية بكافة جوانبها.

وأضافت أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع قرارات المجلس الأعلى للتعليم بالنسبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 2020/2021 وإقرار استخدام منصات MOODLE و ZOOM في جميع الاختبارات التي سوف تعقد ONLINE والسماح باستخدام تطبيق RESPONDUS فقط في حالة أن يكون محاضر المادة وجميع الطلاب المسجلين اختبروا التطبيق واستعدوا لاستخدامه.

وأشارت العميدة إلى نجاح الكلية بالفعل في تطبيق برنامج RESPONDUS الخاص بعقد ومراقبة الاختبارات إلكترونيا بنجاح بعد تدريب الطلاب عليه وذلك في مقرر Communication Technology بالفترة السادسة.
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