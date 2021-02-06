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ديني

سامي عبد العزيز: قرار الإصلاح الاقتصادي الأهم في تاريخ مصر.. وكنا على وشك الإفلاس 2015

السبت 06/فبراير/2021 - 01:36 م
سامي عبدالعزيز: قرار
سامي عبدالعزيز: قرار الإصلاح الاقتصادي الأهم في تاريخ مصر
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عبد الرحمن محمد - محمد صبري عبد الرحيم
قال سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الشباب في حاجة لإنعاش الذاكرة لما حدث خلال السنوات الماضية وما واجهته مصر من عقبات وتحديات.

وأكد عبد العزيز، خلال كلمته في اليوم الثاني من فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، بوزارة الأوقاف، أن مصر عام 2015 كانت على وشك الإفلاس، ولم يكن الاحتياط النقدي يكفي هذا البلد أكل شهرين، قائلا «الرئيس السيسي قرر المواجهة والمصارحة واتخذ قرارا هو الأهم في تاريخ مصر وهو قرار الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف».

وأردف أن القرار كان مهما وخطوة جادة في إصلاح الاقتصاد المصري، مضيفا «ناس كتير كانت ضد القرار قولتلهم مستعد اتخلى عن منصبي لو لم ينفذ هذا القرار».

وشدد عبدالعزيز على أهمية دور الإعلام في تشكيل الوعي، مضيفا «لو كل واحد بس نقل لمن يتعامل معه ما مر به هذا البلد من تحديات على مدار التاريخ، اكيد الوضع سوف يتغير» مشيرا الى أنه خلال الـ 11 عاما الأخيرة لم تمر على مصر من قبل».

وأردف «لو بتتعامل مع عدو خارجي هتتعامل معاه لأنه ظاهر لكن لما يكون أفكار مسممة في عقل الدولة من الداخل يمثل ذلك خطر كبير يكمن في تغييب العقل».
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