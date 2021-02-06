مياه مطروح: لجنة لتقييم المتقدمين لوظائف مهندسين وكيميائيين وفنى تحلية‎

اختتمت لجنة التقييم بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أعمالها؛ لتقييم المتقدمين لشغل وظائف مهندسين وكيميائين وفنيين تحلية شفويا وذلك بعد اجتياز الاختبارات التحريرية بنسبة نجاح 70%، وطبقا للشروط العامة للإعلان عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الرسمي.



وقال المهندس ابراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أن أعمال التقييم استمرت مدة ثلاث أيام بدء من الخميس 4فبراير حتي السبت 6فبراير، لتقييم المتقدمين.



وأضاف، أن جميع أعمال التقييم تتم بالتنسيق بين أعضاء اللجنة فيما بينهم في إطار الشروط المعلنة بكل حيادية وموضوعية، بعيدًا عن التحيز والمحاباة.