القومى للمرأة: عام 2016 شهد أول تشديد لعقوبات ختان الإناث

قالت إيزيس محمود ، المدير العام للتدريب والتوعية بالمجلس القومى للمرأة ، إن العالم يشهد اليوم العالمى لرفض ختان الإناث والتى أقرته الأمم المتحدة بإلزام كافة الدول بأخذ كافة دور التوعية للقضاء على الختان.

وأضافت " محمود " ، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن عام 2008 شهد لأول مرة تضمن القانون المصرى عقوبة على إجراء عملية الختان وعلى مدار السنوات الماضية قام القانون بتوسيع دائرة العقوبات ، وكان أول تشديد لقانون العقوبات بمادة 242 بمعاقبة الجانى لختان الإناث كانت فى عام 2016 ورفع العقوبة بحد أقصى 7 سنوات إلى جاءت مواد التعديل مؤخرأ بتشديد عقوبة للأطباء بالسجن المشدد وحرمانه من ممارسة المهنة .





وأوضحت أن اللجنة القومية للقضاء على ختان الإناث أنشأت عام 2018 برئاسة مشتركة بالتعاون مع القومى للمرأة ومجلس الأمومة والطفولة وأكثر من 60 شريك ما بين مؤسسات دولية ومجتمع مدنى .





وأشارت إلى أن المجتمع المصرى و كافة المؤسسات تكافح ظاهرة ختان الإناث والتى تعد لا انسانية وتخرج عن الأعراف والتقاليد والتى يعتقد بين المواطنين بانها تقليد دينى أو انها لحماية الفتاة بالعفة والطهارة .





وتابعت أن المؤسسة الذى سيتم فيها عقوبات ختان الإناث سيتم غلقها لمدة 5 سنوات وفقأ للتعديلات الأخيرة ، وأيضأ المروجين لعملية ختان الإناث سيعرض لعقوبة السجن خاصة وانها تنرد تحت بند " الشروع فى ختان الإناث " ..







