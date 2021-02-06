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القومى للمرأة: عام 2016 شهد أول تشديد لعقوبات ختان الإناث

السبت 06/فبراير/2021 - 03:55 م
ختان الإناث
ختان الإناث
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شيرين عادل
قالت إيزيس محمود ،  المدير العام للتدريب والتوعية بالمجلس القومى للمرأة ، إن العالم يشهد اليوم العالمى لرفض ختان الإناث والتى أقرته الأمم المتحدة بإلزام كافة الدول بأخذ كافة دور التوعية للقضاء على الختان.
وأضافت " محمود " ، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن عام 2008 شهد لأول مرة تضمن القانون المصرى عقوبة على إجراء عملية الختان وعلى مدار السنوات الماضية قام القانون بتوسيع دائرة العقوبات ، وكان أول تشديد لقانون العقوبات بمادة 242 بمعاقبة الجانى لختان الإناث كانت  فى عام 2016 ورفع العقوبة بحد أقصى 7 سنوات إلى جاءت مواد التعديل مؤخرأ بتشديد عقوبة للأطباء بالسجن المشدد وحرمانه من ممارسة المهنة .

 وأوضحت أن اللجنة القومية للقضاء على ختان الإناث أنشأت عام 2018 برئاسة مشتركة بالتعاون مع القومى للمرأة ومجلس الأمومة والطفولة وأكثر من 60 شريك ما بين مؤسسات دولية ومجتمع مدنى .

وأشارت إلى أن المجتمع المصرى  و كافة المؤسسات  تكافح ظاهرة ختان الإناث والتى تعد لا انسانية وتخرج عن الأعراف والتقاليد والتى يعتقد بين المواطنين بانها تقليد دينى أو انها لحماية الفتاة بالعفة والطهارة .

وتابعت أن المؤسسة الذى سيتم فيها عقوبات ختان الإناث سيتم غلقها لمدة 5 سنوات وفقأ للتعديلات الأخيرة ، وأيضأ المروجين لعملية ختان الإناث سيعرض لعقوبة السجن خاصة وانها تنرد تحت بند " الشروع فى ختان الإناث " ..


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