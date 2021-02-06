علي الحفني: الدول الأفريقية حرصت على إقامة القمة رغم جائحة كورونا.. فيديو

قال السفير على الحفني، نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية سابقا، إن انعقاد القمة الافريقية تعتبر حرص وإصرار الدول الافريقية على انعقادها فى موعدها، ولكن تم تقليص الموضوعات التى سيتم مناقشتها، وهذا بالرغم من التحديات التى يواجهها العالم، منوها إلى أن جائحة كورونا تفرض نفسها على هذا الانعقاد حيث أنه تم من خلال "الفيديو كونفرانس"، مكملا أن تلك الجائحة تسببت فى العديد من التداعيات وخاصة فى الاقتصادات الافريقية.

وأضاف "نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية سابقا" عبر مكالمته الهاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "تن"، أنه كان متمنيا أن يحدث اتفاق انشاء منطقة التجارة الحرة فى مطلع يناير الماضى فى ظل ظروف أفضل، معقبا" بالرغم من كل تلك التحديات، إلا أننا سوف نمضى فى تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع".

وأشار "الحفني"، إلى أن القارة الافريقية سوف تحصل على لقاحات كورونا من قبل الشركات العالمية للأدوية، وحت أنه القمة الافريقية سوف تناقش تأمين وصول تلك اللقاحات إلى القارة.

وأوضح، أن السنوات الماضية شهدت تركيز مصر على إصلاح سياستها الخارجية مع دول العالم لاسيما دول المنطقة العربية، مضيفا أن أن السياسة الخارجية المصرية أولت ملفات إحلال السلام والاستقرار خاصة فى الأماكن التى تشهد نزاعات أهمية قصوى.

وأكد علي الحفني، أن لمصر ثقلا سياسيا كبيرا بين دول العالم، لذا تحرص الدول على التشاور والتنسيق معها فى القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية نجحت التجربة المصرية فى تثبيت الاستقرار الأمنى ومواجهة الإرهاب، إضافة إلى النجاحات التى حققتها الدولة فى جهود التنمية.