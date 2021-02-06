التعليم تنظم محاضرة عن امتحان EST عبر تطبيق zoom

وتم تغطية موضوع امتحان EST في المحاضرة من قبل ليزا هورفاث، مستشارة اللغة الإنجليزية الحاصلة على ماجستير Tesol وستكون المحاضرة بعنوان "مسار جديد لطلاب الدبلومة الأمريكية لدخول الجامعات المصرية" اليوم السبت الموافق ٦ فبراير في الساعة ١١:٣٥ صباحًا ، عبر

ويمكن لمن يهمه الامر معرفة المزيد عن امتحان EST، من خلال الدخول على الرابط التالي:

جدير بالذكر أن امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـSAT والـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر.



