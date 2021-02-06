التعليم تنظم محاضرة عن امتحان EST عبر تطبيق zoom

نظمت اليوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 ، وزارة التربية والتعيم والتعليم الفني ، محاضرة عن امتحان EST في المؤتمر السنوي "NileTesol: Digitalize Globalize"، من خلال تطبيق زووم.
ويعد اختبار EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده كبديل لامتحانات SAT أو ACT الدولية بهدف دعم طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر وتوفير امتحان بديل يؤهلهم لدخول الجامعات.
وتم تغطية موضوع امتحان EST في المحاضرة من قبل ليزا هورفاث، مستشارة اللغة الإنجليزية الحاصلة على ماجستير Tesol وستكون المحاضرة بعنوان "مسار جديد لطلاب الدبلومة الأمريكية لدخول الجامعات المصرية" اليوم السبت الموافق ٦ فبراير في الساعة ١١:٣٥ صباحًا ، عبر تطبيق زووم https://zoom.us/
ويمكن لمن يهمه الامر معرفة المزيد عن امتحان EST، من خلال الدخول على الرابط التالي: https://est.moe.gov.eg