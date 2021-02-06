ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم تنظم محاضرة عن امتحان EST عبر تطبيق zoom

السبت 06/فبراير/2021 - 01:43 م
محاضرة اونلاين
محاضرة اونلاين
Advertisements
ياســـمين بدوي
نظمت اليوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 ، وزارة التربية والتعيم والتعليم الفني ، محاضرة عن امتحان EST في المؤتمر السنوي "NileTesol: Digitalize Globalize"، من خلال تطبيق زووم.
ويعد اختبار EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده كبديل لامتحانات SAT أو ACT الدولية بهدف دعم طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر وتوفير امتحان بديل يؤهلهم لدخول الجامعات.
وتم تغطية موضوع امتحان EST في المحاضرة من قبل ليزا هورفاث، مستشارة اللغة الإنجليزية الحاصلة على ماجستير Tesol وستكون المحاضرة بعنوان "مسار جديد لطلاب الدبلومة الأمريكية لدخول الجامعات المصرية" اليوم السبت الموافق ٦ فبراير في الساعة ١١:٣٥ صباحًا ، عبر تطبيق زووم https://zoom.us/

ويمكن لمن يهمه الامر معرفة المزيد عن امتحان EST، من خلال الدخول على الرابط التالي:   https://est.moe.gov.eg

جدير بالذكر أن امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـSAT والـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر.

وتشمل مجموعات تقييمات EST على EST I وEST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـSAT. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم: انتهينا من عقد امتحانات EST لطلاب الدبلومة الامريكية بنجاح

تطبيق إلكتروني لتسجيل بيانات المعلمين المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 .. عبر هذا الرابط

ملايين الطلاب على بر الأمان.. تفاصيل معركة طارق شوقي مع كورونا 2020

وزير التعليم: بدء إعلان نتيجة امتحانات EST لطلاب الدبلومة الامريكية

بالتعاون مع الرابطة العربية لعلوم الفلك والفضاء .. "البحوث الفلكية" يعقد محاضرة أونلاين الثلاثاء

عبر تطبيق "زووم".. انعقاد السيمينار البحثي الأول للدراسات العليا بإعلام القاهرة الأحد المقبل

ترشيحاتنا

أسامة الصبر نجم فريق يوفنتوس السابق لـ صدى البلد: الأهلي يحتاج لمعجزة للفوز على بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يعلن انتهاء أزمة سفر الفريق إلى قطر لمواجهة الأهلي

دراسة جديدة تكشف سبب ظهور فيروس كورونا في ووهان الصينية

من 20 إلى 2500 جنيه.. اعرف موقف سيارتك من رسوم التراخيص الجديدة

فضل صلاة الضحى ووقتها .. 13 سببا يجعلك تتوضأ وتصليها الآن

تصل لـ 350 جنيها.. خبير مروري يكشف الرسوم الجديدة على تراخيص السيارات.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور