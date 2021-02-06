البدء في العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة .. تعليمات مهمة من التعليم العالي.. وكل ما تريد معرفته عن خطوات التسجيل

لطلاب الثانوية العامة.. معك خطوة بخطوة للتسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة

لطلاب تنسيق الجامعات الخاصة.. تعليمات هامة لا بد من الإطلاع عليها قبل التسجيل





أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بدء العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١ وذلك من خلال الموقع الإلكترونى التالى:

cpnu-admission.edu.eg



بينما اكدت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية أن فتح النظام على الموقع المحدد يستمر لمدة ٣ أيام اعتبارا من يوم السبت القادم ٦ فبراير فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى يوم الاثنين ٨ فبراير، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب





اقرأ ايضا:



البحث العلمي تعلن عقد أنشطة جديدة بالتعاون مع الدولي للهندسة الوراثية.. تفاصيل التقديم

https://www.elbalad.news/4680164





واوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك بعض التعليمات التي يجب الاطلاع عليها جيدا وهي:



- يسمح بالتقدم للطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها في آخر عامين دراسيين فقط

- يجب على الطالب الذي يتم ترشيحه التوجه للجامعة وسداد المصروفات المقررة في خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول

- الطالب الذي يتخلف عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات سيتم حرمانه من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية في نفس العام الدراسي

- لا يتم استرداد المصروفات بعد تسديدها

- يمكن للطالب تسجيل رغبات بحد أقصى 25 رغبة

طريقة التقدم والتسجيل

- طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى

- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال رقم الجلوس في خانة كلمة المرور.

- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله.

- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب وارسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.

- يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب المفعل والتي تم أرسلها على بريده الإلكتروني، ومن ثم يقوم بتسجيل رغباته





وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن طريقة التقدم والتسجيل لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى:



- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال رقم الجلوس في خانة كلمة المرور.

- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله.

- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب وارسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.

- يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب المفعل والتي تم أرسلها على بريده الإلكتروني، ومن ثم يقوم بتسجيل رغباته.







بينما طريقة التسجيل لطلاب الشهادات الأخرى

- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.

- يختار الطالب حساب جديد ويقوم بإدخال الرقم القومي.

- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله، ثم يقوم برفع ملف واحد بصيغة PDF يحتوي على صور واضحة لجميع المرفقات المطلوبة،

تعرف على المرفقات المطلوبة حسب نوع كل شهادة بالضغط هنا

- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب وارسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.

- يقوم المختصين بمراجعة المستندات المرفوعة، وعلى الطالب مراجعة بريده الإلكتروني بصورة دورية حيث سيتم التواصل عن طريقه لاستيفاء أي مستندات مطلوبة .

- بعد اكتمال مراجعة البيانات من قبل المختصين، سيتم إرسال بريد إلكتروني للطالب للقيام بتسجيل رغباته.





ومن جانبه قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن جاري تسجيل الطلاب للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة، حيث يستمر فتح باب التنسيق لمدة 3 ايام ، مشيرا إلى أن نتيجة القبول ستعلن في يوم 16 فبراير ، بينما تفتح التظلمات يومي 17 و18 فبراير.





واشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حذرت الطلاب بشكل دائم خلال فترة التنسيق من الوقوع في خدع الكيانات الوهمية التي تحاول جذبهم، مشددا على عدم التقديم الالتحاق بأي من الكيانات غير المرخصة وغير مدرجة ضمن الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.



واضاف "عطا" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الوزارة تقدم بنشر الكيانات التابعة لها لتجنب الطلاب الوقوع في عمليات النصب هذه، مضيفا أنه ليس هناك أي تغيرات يشهدها تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2021 /2022 بقواعد القبول حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة .





بينما أشارت الوزارة إلى أنه يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة١٢ فبراير والسبت ١٣ فبراير والأحد ١٤ فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين ١٥ فبراير.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء ١٦ فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء ١٧ فبراير، والخميس ١٨ فبراير

على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت ٢٠ فبراير.

