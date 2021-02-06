ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الوزراء يشيد بالاستجابة السريعة من مستشفيات الأزهر لعلاج الحالات الحرجة

السبت 06/فبراير/2021 - 01:57 م
الوزراء يشيد بالإستجابة
الوزراء يشيد بالإستجابة السريعة من مستشفيات الأزهر للحالات
Advertisements
محمد شحتة
أشاد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، بالاستجابة السريعة من مستشفيات جامعة الأزهر في التعامل مع عدد من الجراحات الدقيقة، وخاصة في جراحات التجميل والعظام.

وسرد المركز نماذج من الاستجابات المسجلة خلال الشهر، ومنها شكاوى الخدمات الطبية والصحية؛ حيث كان لجامعة الأزهر استجابات مميزة خلال الشهر، إذ قام الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب الأزهر بنين بجامعة الأزهر، بالتوجيه بسرعة التعامل مع جميع الشكاوى الطبية الموجهة للجامعة، والتي من بينها استغاثة تم رصدها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمواطن مقيم بمحافظة كفر الشيخ ذكر في استغاثته أن نجليه يعانيان من مرض مناعي مزمن يسمى "انحلال أنسجة الجلد الفقاعي المزمن"، ويحتاجان للعرض على استشاري أمراض الجلدية والمناعة والأوعية الدموية وجراحة التجميل بأحد المستشفيات التي تتوفر بها الخدمة الطبية المتخصصة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع كل من الدكتور محمد الحلواني، رئيس أقسام الجلدية بمستشفيات جامعة الأزهر، وتم عرضهما على لجنة طبية تضم استشاري: الجلدية، وجراحة التجميل، والعظام، والأوعية الدموية، والتي أقرت بتوفير علاج مستمر حتى إتمام شفاء الولدين، وعدم تزايد تآكل الأطراف، وتم حجز الولدين بقسم الأمراض الجلدية بالمستشفى، بالإضافة إلى متابعة الحالة الصحية الدورية لكليهما، وإصدار كروت متابعة دورية مدى الحياة لهما.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انحلال الجلد الفقاعي.. تعرف على مبادرة ياسمين سمرة لعلاج المرضى بمصر

الأطباء: قائمة شهداء كورونا من أبناء المهنة بلغت 253 شهيدًا

الرعاية الصحية: نجاح أول عملية توسيع شريان بقلب مسن بمستشفى النصر ببورسعيد

بسعة 250 سريرًا.. المحرصاوي وصديق يفتتحان سكن الأطباء بمستشفى الحسين الجامعي

الحكومة تتلقى 4340 شكوى واستغاثة في قطاع الصحة خلال شهر

الحكومة: استجبنا لشكاوى إشغال الطريق.. ومخالفات البناء وعودة مصريين بالخارج

ترشيحاتنا

نادي لافيينا: سعداء بمواجهة الإسماعيلي فى دور الـ32 لكأس مصر

أحمد أبو هشيمة يستمر في العلاج الطبيعي للغضروف

ننشر تفاصيل صرف حافز إضافي للمعلمين والإداريين

عاجل.. تعطل سفر بايرن ميونخ إلى قطر لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

وزير التموين: استخراج بطاقات جديدة لذوى الاحتياجات الخاصة

نداء عاجل من الصحة العالمية إلى العالم لإنهاء جائحة كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور