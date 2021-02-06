الوزراء يشيد بالاستجابة السريعة من مستشفيات الأزهر لعلاج الحالات الحرجة

أشاد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، بالاستجابة السريعة من مستشفيات جامعة الأزهر في التعامل مع عدد من الجراحات الدقيقة، وخاصة في جراحات التجميل والعظام.





وسرد المركز نماذج من الاستجابات المسجلة خلال الشهر، ومنها شكاوى الخدمات الطبية والصحية؛ حيث كان لجامعة الأزهر استجابات مميزة خلال الشهر، إذ قام الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب الأزهر بنين بجامعة الأزهر، بالتوجيه بسرعة التعامل مع جميع الشكاوى الطبية الموجهة للجامعة، والتي من بينها استغاثة تم رصدها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمواطن مقيم بمحافظة كفر الشيخ ذكر في استغاثته أن نجليه يعانيان من مرض مناعي مزمن يسمى "انحلال أنسجة الجلد الفقاعي المزمن"، ويحتاجان للعرض على استشاري أمراض الجلدية والمناعة والأوعية الدموية وجراحة التجميل بأحد المستشفيات التي تتوفر بها الخدمة الطبية المتخصصة.



