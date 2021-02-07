هاموت ويدفنوني في الجبل.. فكرية عمرها 95 عاما وتبيع القصب في الشارع

رصد موقع صدى البلد سيدة مسنة تخطت عامها الـ95 وتبيع القصب في أحد شوارع مدينة طور سيناء والتى ضربت المثل للشباب الذي يرفض العمل والكفاح وفضل الجلوس علي المقاهي .





قالت فكرية حسن علي، معمرة طور سيناء بائعة الرصيف: "أنا قاعدة معاكم.. انتم ناس طيبين وعندما أموت أدفن في الجبل"، مشيرة إلي أنها ليس لها أحد وتقضي كل وقتها في بيع ما يأتي من مزارع طور سيناء على الرصيف وكل حياتها عمل وهي تنادي بصوت خافت "يا ناس يا عسل الزرع وصل".





وقالت معمرة طور سيناء أنها تحتاج عملية لإحدي عينيها لأنها أصبحت لا ترى منها، مشيرة إلي أنها لا تريد إلا الستر في الحياة.





فكرية حسن علي سيدة معمرة تجاوز عمرها 95 عاما ولكنها مازالت تحرص على العمل طوال النهار سواء في تحت الشمس الحارقة في الصيف أو البرد القارس في الشتاء تبيع الخضراوات والفاكهة علي رصيف بمنطقة بدر بطور سيناء لمساعدة أبنائها علي أعباء الحياة.





تقول فكرية إنها تجد الحياة في العمل والكفاح من أجل لقمة العيش، وعندما ينتهي يومها مع أذان المغرب تحمل غذاءها وتروح في نوم حتي الفجر لتواصل يوم آخر من العمل والكفاح.





وأضافت فكرية أنها كل أمنياتها أن تستطيع زيارة قبر رسول الله وأداء فريضة الحج ولا تريد من الحياة إلا الستر.





وأشارت إلى أنها جاءت من الفيوم مع أبنائها لجنوب سيناء، وحضرت عهودا كثيرة منذ أيام الملك فاروق حتي الرئيس السيسي وتري أن مصر ربنا يحفظها من كل سوء.





وأوضحت فكرية أن جميع الخضراوات والفاكهة التي تبيعها من بينها القصب من مزارع طور سيناء طازجة ولا توجد بها كيماويات.





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