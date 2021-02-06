بعد عودة ارتفاع إصابات كورونا.. برلماني: استهتار المواطنين السبب

قال النائب محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، إن التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، لا يقتصر على القرارات الحكومية بالإغلاق أو الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية، مشيرًا إلى أن الوسيلة الأساسية لمنع انتشار العدوى، هو وعي الأفراد وتحملهم مسئولية حماية أنفسهم وأسرهم والبيئة المحيطة بهم.





وعن عودة ارتفاع إصابات كورونا، أرجع "المرشدي"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، السبب في ذلك، يأتي نتيجة الإهمال والتراخي من جانب المواطنين، وعدم التزامهم بإجراءات مواجهة كورونا، فضلًا عن وجود ارتباط شعوري لدى المواطنين، بأن حدوث موجة ثالثة لكورونا، أمرا زائفا، مما قد يشعرهم بالأمان، بأن الوباء انتهى وليس له وجود، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.





وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل دور الاحتياطات الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية وأقرتها وزارة الصحة المصرية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، أهمها: ارتداء الماسك الطبي وتحقيق التباعد الاجتماعى، وذلك من خلال الحرص على ترك مسافة متر ونصف بين كل شخص وآخر، موضحًا أن نجاح خطة التعايش مع جائحة كورونا يعتمد على التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المقام الأول.





جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131632 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 540 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 168597 حالة من ضمنهم 131632 حالة تم شفاؤها، و 9560 حالة وفاة.



