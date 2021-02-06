شاهد.. دراسة تكشف قدرة الكلاب البوليسية على اكتشاف مصابي كورونا

عرضت فضائية العربية تقريرا عن عيادة بيطرية ألمانية، في جامعة "هانوفر"، تدرب الكلاب البوليسية، على استخدام حاسة الشم لديها في اكتشاف مصابي فيروس كورونا، سواء ظهرت عليهم الأعراض أم لا .





ويتم تدريب الكلاب البوليسية ، باستخدام عينات من اللعاب ، تؤخذ من المصابين بفيروس كورونا





وأوضحت "استير شالك" ، الطبيبة البيطيرية ، أن كورونا ليس له رائحة ، ولكن عندما يصيب الخلايا ، فإنها تطلق مواد مختلفة عن الخلية الطبيعية ، والتي يمكن لكلاب استشعارها .





وأكدت العيادة نجاح التجربة بنسبة 94% ، وتسعي في استخدام الكلاب بعدد من الأماكن ، خاصة في الأماكن المزدحمة .