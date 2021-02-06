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محافظات

ضبط 635 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج السلخانة ومصنعات لحوم غير صالحة في حملات لـ بيطري الدقهلية

السبت 06/فبراير/2021 - 03:13 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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همت الحسينى
استمرت مديرية الطب البيطرى بالدقهلية برئاسة الدكتور السيد حسنين، وكيل الوزارة اليوم، السبت، فى حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة وبيع اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم بنطاق المحافظة؛ لمواجهة أشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم ومدى توافرها بالجودة والكميات المطلوبة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات فى عدد من المراكز والتى شملت مركز المنصورة والسنبلاوين وأجا ودكرنس، عن ضبط 635 كجم لحوم بلدية ذبح خارج السلخانة، وكذا لحوم مفرومة وكبده وقطع دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات المذكورة.

فيما تمت إحالة المحاضر المحررة بالمخالفات إلى النيابة العامة لأعمال شئونها فى المخالفات المشار إليها فيما تم التأكيد على ضرورة الاستمرار فى تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة لمتطلبات المواطنين والتصدى لأي محاولات للتلاعب من اى نوع والعمل على  تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

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