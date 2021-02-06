نقل البرلمان: مركز النقل المتكامل بطريق السويس سيكون واجهة حضارية لمصر أمام العالم

وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مركز النقل المتكامل الذى تفقده الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الجمعة بأنه سيكون صورة حضارية مشرفة لمصر أمام العالم كله نظرًا لعدة اعتبارات فى مقدمتها موقعه الجغرافي المتفرد لأنه يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري قبالة مطار القاهرة الدولى ويقام المركز على مساحة ٣٠٠ فدان.





وقال " عابد " فى بيان له أصدره اليوم إن هذا المشروع الكبير يتضمن جميع المكونات المتكاملة لنقل المواطنين والمسافرين والسياح خاصة انه يتضمن محطة دولية للحافلات وموقف نقل إقليمي كما يضم مركزا تجاريا ومجمعا إداريا لخدمة المسافرين ومناطق ترفيهية ومطاعم وفندق وورش للخط الرابع لمترو الأنفاق.





وأكد ان هذا المشروع يشكل اضافة جديدة للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر فى عهد الرئيس السيسى، موضحا ان هذا المشروع سيكون له العديد من الاثار الايجابية على منظومة النقل داخل مصر لانه سيعمل على سهولة تنقل وحركة المسافرين الداخلية والخارجية ويسهم في تقليل الكثافات المرورية داخل القاهرة وسهولة وتوفير وقت الرحلات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والمحافظة علي البيئة اضافة الى تكامل المشروع مع التطوير الذي تم في شبكة الطرق المحيطة به لاستيعاب الحركة المرورية.



