وزير البترول: إطلاق أول تطبيق إلكتروني لأماكن محطات تموين السيارات

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من الأقصر الإطلاق التجريبى للتطبيق الالكترونى MOP STATION APP كأحد الخدمات المقدمة للمواطنين للتعرف على أماكن محطات التموين والخدمة التابعة لجميع شركات التسويق العاملة بمصر لسهولة الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.
وافتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر محطتى تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة واللتين تقدمان خدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات لأول مرة بالأقصر والملحق بهما مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لخدمة مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لها.