وزير البترول: إطلاق أول تطبيق إلكتروني لأماكن محطات تموين السيارات





فتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر محطتى تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة واللتين تقدمان خدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات لأول مرة بالأقصر والملحق بهما مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لخدمة مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لها. وا

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من الأقصر الإطلاق التجريبى للتطبيق الالكترونى MOP STATION APP كأحد الخدمات المقدمة للمواطنين للتعرف على أماكن محطات التموين والخدمة التابعة لجميع شركات التسويق العاملة بمصر لسهولة الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.

وخلال الافتتاح أوضح الوزير أن المحطتين المتكاملتين بالأقصر تأتيان ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وبخاصة فى صعيد مصر ، مشيرًا إلى أن خطة نشر المحطات المتكاملة لخدمة المواطنين تراعى زيادة منافذ التموين بالغاز الطبيعى وكذلك مراكز التحويل تحقيقًا لخطط التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كـ وقود فى السيارات وزيادة الاعتماد عليه ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلى.