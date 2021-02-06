ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النني احتياطي.. تشكيل أرسنال في مواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

السبت 06/فبراير/2021 - 02:09 م
ارسنال
ارسنال
Advertisements
عبدالله هشام
يحل فريق أرسنال ضيفا على نظيره أستون فيلا، اليوم، السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، على ملعب "فيلا بارك"، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي: 

حراسة المرمى: ريان

الدفاع: بيليرين - هولدينج - جابرييل - سيدريك

الوسط: تشاكا - بارتي - ساكا - سميث رو - بيبي

الهجوم: ألكسندر لاكازيت

وتواجد الدولي المصري محمد النني لاعب أرسنال على دكة بدلاء الجانرز.

ويحتل أستون فيلا، المركز التاسع برصيد 32 نقطة من 20 مباراة، يليه أرسنال في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، من 22 لقاء.

وستكون مواجهة اليوم، ثأرية بالنسبة لأرسنال، الذي خسر أمام أستون فيلا 3-0، على أرضه، في مباراة الدور الأول ضمن الأسبوع الـ8.

كما يسعى أرسنال لاستعادة توازنه بعدما أنهى فريق وولفرهامبتون صحوته واستغل نقص صفوفه، فتغلب عليه 2-1 مساء الثلاثاء الماضي، بافتتاح الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يتطلع فريق الفيلانز، لمواصلة تفوقه على الجانرز للمباراة الثانية على التوالي، وتخطى الهزيمة السابقة على يد وست هام يونايتد بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الماضية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في غياب تريزيجيه.. شوط أول سلبي بين أستون فيلا وولفرهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

النني أساسيًا.. تشكيل فريقي تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

بمشاركة النني.. أرسنال يفوز 1-0 على برايتون في الدوري الإنجليزي

آرسنال ضد كريستال بالاس.. أوباميانج يقود هجوم الجانرز واستبعاد النني

لاكازيت يقود تشكيل أرسنال أمام ساوثهمبتون في الدوري الإنجليزي

أرسنال يتقدم على ساوثهامبتون 2-1 في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

بشرى لجماهير الأحمر.. «بي إن سبورتس» المفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

باللون الأصفر.. نور عمرو دياب تتألق فى أحدث ظهور لها

أحمد حسن يكشف سبب أزمة بيراميدز وتراجع نتائجه فى الدوري

دراسة جديدة تكشف سبب ظهور فيروس كورونا في ووهان الصينية

رفض الهجرة إلى إسرائيل ومات بجلطة دماغية.. معلومات لا تعرفها عن إلياس مؤدب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور