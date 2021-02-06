ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف تعلن حاجتها لشغل وظيفة مدير الدعوة بجنوب سيناء.. اعرف الشروط

السبت 06/فبراير/2021 - 02:09 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير الدعوة بمحافظة جنوب سيناء.

ويشترط في المتقدم توافر الشروط التالية:
– أن يكون على الدرجة الأولى.

– أن يكون حاصلًا على تقدير (ممتاز) في أخر ثلاث سنوات.

– ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحاكمة التأديبية.

وأضافت وزارة الأوقاف، شرط آخر لغير العاملين بالمحافظة وهو : أن يكون ممن عمل بالتفتيش لمدة ثلاث سنوات على الأقل مسكنًا أو معينًا .

وذكرت أن الأولوية للعاملين بمحافظة جنوب سيناء ، وفي حالة اجتياز أحد من غير العاملين بها للاختبارات المقررة ، يعد التقدم لها موافقة بالعمل في المحافظة حال اختياره لمدة ثلاث سنوات على الأقل دون التقدم بأي طلب نقل أو ندب.

وناشدت من يرغب ممن تنطبق عليه الشروط تسجيل البيانات من هنا

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور