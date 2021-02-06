ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عملية تجميل تُنهي حياة شابة بطريقة مأساوية

السبت 06/فبراير/2021 - 02:18 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
أنهت جراحة تجميلية حياة شابة بشكل مأساوي، فقد عانت قبل الوفاة من فشل عضوي متعدد ناتج عن خطأ في جراحة الأنف.

خضعت الطالبة الجامعية ليلى سونميز ، 24 عامًا ، لعملية تجميل الأنف في أضنة ، تركيا، وبحسب ما ورد ، فإن التسجيلات الصوتية التي أرسلتها إلى صديق بعد العملية تقول إن ليلى بدأت في بصق الدم وعانت من آلام شديدة في البطن.

في هذا البريد الصوتي الذي انتشر على الإنترنت، ورد أنها قالت: "لم أنم أثناء الليل. كنت غير مرتاح للغاية وحتى فقدت الوعي عدة مرات"، وأضافت "الدم ينزف من أنفي وفمي. أعتقد أنه يمكنني إجراء عملية جراحية مرة أخرى".

صدمات متتاليية تعرضت لها "ليلي":"لدي مشكلة في قلبي. لهذا السبب أصبت بكدمات في يدي وقدمي. الدورة الدموية لدي سيئة ووجهي متيبس"، وسط كل هذا كان الطبيب يطمئن عائلتها بأنها ستقف على قدميها قريبًا على الرغم من المضاعفات.

طبقًا للأسرة ، قال لهم العاملون بالمستشفى: 'إنها بخير. وستخرج قريبا"، لكن حالة ليلى ساءت وتم نقلها بعد أيام قليلة إلى المستشفى حيث أصيبت بسكتة قلبية، على الرغم من أن المسعفين تمكنوا من إعادة قلبها ، إلا أنه تم اكتشاف أنها تعاني من فشل عضوي متعدد وتم نقلها على الفور إلى وحدة العناية المركزة، حتى توفيت ليلى بشكل مأساوي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رغم عدم ظهور أعراض.. شاهد ما فعله كورونا في فتاة شابة بعد شهر من تعافيها

بسبب عملية تجميل فاشلة.. مريضة تفقد ساقيها ومعاناة سنوات للحصول على تعويض

بعد تصدرها التريند.. تفاصيل العمليات الجراحية الفاشلة لـ حورية فرغلي

بعد إصابتها بالاكتئاب.. أميرة العايدي تدعم حورية فرغلي بهذه الكلمات

حيل تخلصك من نزيف الأنف فى دقائق معدودة

تسافر لإجراء عملية جديدة في أنفها.. التفاصيل الكاملة لحالة حورية فرغلي

ترشيحاتنا

قرعة كأس مصر.. الأهلي يواجه النصر والزمالك أمام حرس الحدود

بعد أيام من كارثة عقار الدائري.. تفاصيل حريق مخزن لعب أطفال داخل بدروم بالهرم

لا تخافوا ولكن احذروا.. رسالة جديدة من بايرن ميونخ قبل مواجهة الأهلي

الحقيقة الكاملة في 7 أيام.. ماذا حدث في عقار الجيزة المشتعل؟

فضل صلاة الضحى ووقتها .. 13 سببا يجعلك تتوضأ وتصليها الآن

اعتزلت مرتين وحجت 7 مرات وأدت 27 عمرة.. معلومات لا تعرفها عن نجمة الإغراء ناهد يسري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور