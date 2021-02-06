إهدار للمال العام ... عضو برلماني يطالب وزارة الصحة بالتحقيق

طالب عضو مجلس النواب أحمد عثمان وزيرة الصحة بالتحقيق في واقعتي إهدار للمال العام "أمصال الانفلونزا واجهزة المناظير".





وقال النائب احمد عثمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حفني جبالي ـ رئيس مجلس النواب :" علي الرغم من جهود القيادة السياسية الحثيثة علي التطوير ووضع صحة و حياة المواطن نصب عينها و توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالثروة البشرية، إلا أننا صدمنا بأن شركة الامصال للقاحات التابعة لوزارة الصحة تنتج لقاحاتها بمصنع غير مطابق للاشتراطات الصحية ، وهو ما يعد إهدارا للمال العام والعملات الأجنبية."





تابع عضو مجلس النواب :" شركة فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة تعاقدت علي مصل الأنفلونزا علي ان يكون توريده في بداية موسم لقاح الأنفلونزا بشهر سبتمبر و يحق للشركة ارتجاع ما تبقي من المصل شريطة الا يتخطى مدة معينة من نهاية صلاحيته لان هذا الصنف قصير الصلاحية و التي تمتد لاحد عشر شهر تقريبا ".





مضيفا:" نفاجأ بالشركة و قد استلمت الامصال في شهر نوفمبر اي في اواخر موسم تلقيح الأنفلونزا الموسمية ، كما ان المصل المستلم بتواريخ صلاحية قديمة ، فتخطت فترة الارتجاع المشروط بالمدة المحددة من تاريخ الصلاحية و الاغرب ان هذا المصل ظهر كصنف متداول باقل من نصف سعره علي مواقع التواصل الاجتماعي بـ ٧٥ جنيها للحقنة بدلا من ١٦٥ من المسئول عن هذا الاهدار."



