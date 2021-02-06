تحرير 1134 محضر تموينا بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار ومحتكرى السلع الغذائية، حيث أسفرت الحملات التموينية عن تحرير (١١٣٤) محضرا خلال شهر يناير الماضي.





إذ تم تحرير (١٤٢) محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.





وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، فقد تم تحرير (٩٩٢) محضرا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.





هذا وقد أكدت المديرية في بيان صادر عنها، بأنها لا تدخر جهدًا في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز والمواد البترولية بصفة مستمرة، وذلك تنفيذًا لتعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات.





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