الشباب والرياضة بأسوان تطلق فعاليات البرنامج القيادي لتمكين زيادة وعي الفتاة ..شاهد

فعاليات البرنامج القيادي لتمكين زيادة وعي الفتاة الذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة في نسخته الثانية بعنوان "ريحانه" ، وتستمر لمدة 6 أيام. أطلقت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، اليوم السبت،





وشارك فى البرنامج 170 فتاة من 17 محافظة، وذلك برعاية إنتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، والدكتورة عزة الدرى، رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عثمان، مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وبتوجيهات فتحى محمد عبد الحافظ مدير مديرية الشباب و الرياضة بأسوان، ومصطفى بسطاوى مكى وكيل المديرية للشباب.





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ومن جانبه أوضح فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وإعلاء قيمة القيادة النسوية فى بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقهن.





وقال فتحى عبد الحافظ إن هناك مشاركة لعدد من المدربين المتخصصين، والمتخصصين على مدار أيام البرنامج فى ورش العمل واللقاءات الحوارية المفتوحة لمناقشة أهمية ريادة الأعمال، والتعرف على كافة حقوقهن، وزيارة عدد من المؤسسات منها مستشفى بهية.





وكانت قامت مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة والمخصصة للعزل الصحى للمصابين بفيروس كورونا بتوفير خزان أكسجين بسعة 11 ألف لتر مكعب من أجل تقديم كافة سبل الحماية والأمان للمرضى واحتياجاتهم من الأكسجين.





وأكدت إدارة المستشفى فى بيان صحفى لها على أنه يتم تشغيل وحدة الغازات الطبية بواسطة الخزان الجديد من أجل حياة صحية آمنة، لتوفير كل سبل الحماية والأمان للمرضى وخاصة فى ظل استقبال المستشفى للمرضى المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وأوضحت إدارة مستشفى أسوان التخصصى، أن توفير خزان الأكسجين لازم لتشغيل وحدة الغازات الطبية حيث يعتمد تصميم شبكة الغازات بالمستشفى على الكود الفرنسى هو أن يغذى مصدر واحد فقط وهو خزان الأكسجين "المصدر الرئيسى"، على أن يكون مولد الأكسجين "مصدر احتياطى" وأسطوانات الأكسجين "مصدر طوارئ".





وأشارت المستشفى إلى أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة من إدارة مستشفى أسوان التخصصي، برئاسة الدكتور أشرف حسين حماد مدير مستشفى العزل الصحى بالصداقة لسباق الزمن بل تخطيه وبمعدلات قياسية لتخطى الصعوبات والعقبات من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة للمرضى.