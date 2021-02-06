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أخبار العالم

الصين توافق رسميا على لقاح "سينوفاك" وتمنحه ترخيصا بالتسويق

السبت 06/فبراير/2021 - 02:44 م
لقاح سينوفاك
لقاح سينوفاك
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أ ش أ
أعلنت الصين اليوم /السبت/ أنها منحت ترخيصا بالتسويق المشروط للقاح (كوفيد-19) الذي طورته شركة (سينوفاك بيوتيك) الصينية المحدودة، ليكون ثاني لقاح صيني يحصل على موافقة مشروطة بعد لقاح مجموعة "بيوتك" الوطنية الصينية التابعة لشركة مجموعة الصين الوطنية المحدودة للصناعات الدوائية (سينوفارم). 

وذكرت شركة "سينوفاك بيوتيك" - في بيان اليوم - أن الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية منحت لقاحها المعطل ضد "كوفيد-19" ترخيصا بالتسويق المشروط والاستخدام العام، وأن الموافقة المشروطة استندت على نتائج التجارب السريرية للمرحلة الثالثة في الخارج. 

وأضافت الشركة أنها أكملت خط إنتاجها الثاني للقاحات، ما يضمن بلوغ الطاقة الإنتاجية السنوية للقاحها المعطل مليار جرعة. 

وتشير شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية المحدودة إلى أن نتائج التجربة السريرية التي تمت في تركيا أظهرت أن فعالية اللقاح تبلغ 25ر91%، فيما أظهرت النتائج في البرازيل أن اللقاح أثبت فعالية بشكل عام بنسبة 38ر50%، وبنسبة 100% في منع الحالات الخطيرة أو وفيات. 

كان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سينوفاك بيوتيك الصينية المحدودة "ين وي دونغ" صرح مؤخرا أن لقاح "كورونافاك"، وهو لقاح معطل مضاد لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) طورته شركة سينوفاك، أظهر فعالية جيدة في التجارب السريرية ويستطيع تقديم حماية واسعة النطاق ضد سلالات مختلفة من فيروس كورونا.. وتم إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سينوفاك" بشكل أساسي في كل من البرازيل وإندونيسيا وتركيا.
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