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محافظات

لأمانته.. تكريم سائق إسعاف عثر على 64 ألف جنيه في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

السبت 06/فبراير/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
كرم المحاسب حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا بأسيوط، السائق سيد فرغلي احمد والذي يعمل بهيئة الإسعاف وذلك لأمانته أثناء تأدية عمله.

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وقال رئيس مركز ومدينة صدفا، إنه تم استقبال السائق اليوم السبت، وتكريمه بمقر الوحدة المحلية، وذلك بعد ان عثر على  مبلغ مالي قدرة  64 ألف جنيها في حادث  انقلاب سيارة بطريق الوادي الجديد وقيامه بتسليم المبلغ الى أمانات إصابات اسيوط.

على جانب أخر أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بأسيوط عن قطع التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمركز البداري تبدأ من اليوم  حتى الثلاثاء القادم لإجراأعمال صيانة.

كانت الصفحة الرسمية لمركز إدارة الأزمات والكوارث بأسيوط عبر صفحتها على موقع التواصل الفيس بوك أعلنت انه بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء البداري سوف يتم قطع التيار الكهربائي عن مغذي الظهير الصحراوي ومغذي العتمانية لإجراء صيانة صباح اليوم السبت من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا .

وأشار بيان هندسة كهرباء البداري إلى أن المناطق المتأثرة هي " قرية العتمانية وتوابعها ، نجوع المعادي وتوابعها ، عزبة الأقباط ، عزبة يوسف ، الهمامية وتوابعها.

كما أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث عن قطع الكهرباء عن 12 قرية بمركز البداري لمدة 4 أيام لإجراء صيانة بمغذي قرية النواورة وذلك بناء عن الإشارة الواردة من هندسة كهرباء البداري .

وأشارت الصفحة الرسمية لمركز إدارة الأزمات والكوارث بأسيوط انه سوف يتم قطع الكهرباء 4 أيام تبدأ من  السبت حتى يوم الثلاثاء من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 ظهرا لإجراء صيانة لمغذي قرية النواورة مما يتسبب في قطع الكهرباء عن قرى " عزبة الحاج أحمد ، وادي الشيح ، عزبة سالم ، عزبة عقيل ، عزبة بلال ، المركبية ، أولاد يحيى ، أولاد رضوان، كولة عمرو، عزبة عبد القادر ، عزبة مساعد ، أولاد الأمير سالم".
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