وزير القوى العاملة والمحافظ يفتتحان مقر اتحاد نقابات عمال الجيزة

إفتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مقر الإتحاد العام لنقابات عمال الجيزة بعد إنتهاء أعمال تطويره، بحضور جمال عقبي رئيس إتحاد نقابات عمال الجيزة والنائب احمد عاشور امين عام اتحاد نقابات الجيزة والنائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب.





حرص وزير القوي العاملة في بداية الحفل على توجيه التحيه لعمال مصر عامة وعمال الجيزة خاصة كما وجه الوزير الشكر للإتحاد المحلي لعمال الجيزة للطفرة التى تمت به والتى دفعته لحضور الإفتتاح.





وأشار الوزير، خلال كلمته إلي أنه في ظل توجيهات رئيس الجمهورية إلي الرقمنة والتى ستمكن الدولة من تيسير حياة المواطنين فإنه يجب عمل قاعدة بيانات خاصة بالعمال وعدد اللجان النقابية بمحافظة الجيزة.





كما حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على توجيه التحية والتقدير لعمال مصر عامة وعمال الجيزة بصفة خاصة مؤكدا على الدور الحيوي والفعال لعمال الجيزة في المشاركة فى كل المشروعات التنموية التى تشهدها المحافظة فى مختلف القطاعات.





وأشار المحافظ إلى النهضة الصناعية والإنشائية التى تشهدها البلاد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والثقه الكبيرة التى توليها القيادة السياسية لعمال مصر فى إنهاء الأعمال بمعدلات زمنية قياسية وبدقة وكفاءة عالية.





وشدد المحافظ على تقديم الدعم الكامل لعمال الجيزة ولإتحاد العمال بالجيزة لافتا إلى أن محافظة الجيزة وبدعم من القيادة السياسية حملت على عاتقها خلال الفترة الماضية على حل الكثير من المشاكل التى واجهت عدد من المصانع بالجيزة وجدولة المستحقات المتأخرة على تلك المصانع وذلك حتى لا تتأثر دخول العمال ومراعاة للظروف المعيشية لهم.





وأشاد جمال عقبي رئيس إتحاد نقابات عمال الجيزة خلال كلمته في الإفتتاح بالدور الذي يقوم به محافظ الجيزة كونه دائم الإستجابة لشكاوي مواطني الجيزة.





وأشار عقبي إلي الإستجابة الفعليه لأهالي قرية المنوات بجنوب الجيزة لمشكلة الصرف الصحي والذي يعمل الأن بالفعل بناء على توجيهات محافظ الجيزة.



