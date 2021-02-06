لبدء التشغيل التجربي.. النقل: توريد أول قطارين من "LRT" بخط السلام - العاصمة الإدارية في أغسطس المقبل

قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق بجولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT) خط السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، الذي يمتد بطول 90 كم ويشتمل على 16 محطة ومخطط افتتاح مرحلتيه الأولى (من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الادارية 1) والثانية (من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الادارية 2) في احتفالات أكتوبر 2021 حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية 78%.





تفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة حيث تابع معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمحطات والانفاق والكباري وأعمال الورشة وأعمال تركيبات السكة، كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التصنيع للقطارات التي سيتم بالمشروع وعددهم 22 قطارا، حيث من المخطط توريد أول قطارين في أغسطس 2021 لبدء أعمال التشغيل التجريبي.





كما تفقد الوزير المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع) والجاري تنفيذ أعمال الرفع المساحي وأعمال الجسات لها تمهيدا لبدء أعمال التصميمات.





وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم جميع الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية في ظل أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديد فى المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعـــة الانتقــــال والربط بين القـــاهـــرة والمدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة).