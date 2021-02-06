حبس موظف لقتله زوجته رميا بالرصاص بالسنطة 15 يوما

قرر رئيس نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم، السبت، حبس موظف لقيامه بإطلاق الرصاص من سلاح ناري بحوزته تجاه زوجته وقتلها بإصابتها بطلق نارى في رأسها، أثناء نومها في فراش الزوجية، بسبب خلافاته الدائمة معها 15 يوما علي ذمة التحقيقات.









وكانت عزبة طوخ التابعة لقرية الروضة بمركز السنطة شهد مطلع الاسبوع الماضي مقتل ربة منزل تدعى" نورا أحمد المزين" تبلغ من العمر 35 سنة، على يد زوجها "حافظ ع ع"، موظف، حيث قام بقتلها غدرا بطلقات نارية في رأسها، أثناء نومها، نتيجة لخلافات زوجية سابقة، لتلقى حتفها في الحال وطلبت النيابة استعجال تقرير الطبيب الشرعي حول الحادث، والتحفظ على السلاح المستخدم.





كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بورد بلاغ بوجود مشاجرة وسيدة قتيلة بقرية الروضة دائرة المركز.





وانتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة وتبين مصرع ربة منزل تدعي "نوره. ا. ال"، ٣٥ سنة، على يد زوجها "حافظ.ع.ال" وهروبه بشكل مفاجئ من عش زوجية.





كما نقلت المتوفاة إلى مشرحة المستشفى العام وتجرى أجهزة البحث الجنائي القبض على الزوج المتهم.





وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لتحديد مكان اختباء الزوج الهارب.





كما يكثف ضباط فرع البحث الجنائي من جهودهم لتحديد موقع هروبه وفحص علاقته بزملائه المقربين منه.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الحادث وقررت تشريح الجثة ودفنها كما أصدرت قرارا بحبسها.