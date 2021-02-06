وزيرا المالية والتضامن لـ أصحاب المعاشات: زيادة المعاش والعلاوات الخمس

شهد الأسبوع الماضي حضور 10 وزراء إلى مجلس النواب على مدار 5 أيام انعقاد بمعدل وزيران كل جلسة، إلا أن الجلسة الثانية من الأسبوع كانت مميزة بحضور وزيري المالية والتضامن، حيث تناولت الجلسة ملف أصحاب المعاشات والدعم المقدم لهم من الدولة.

جاءت الجلسة ضمن جلسات الأسبوع الثالث من المواجهة بين الوزراء والنواب، لمناقشة موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، فماذا قال وزيرا المالية والتضامن عن أصحاب المعاشات؟.

وزير المالية

- تم تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليارات جنيه.





- خلال 48 سنة وفقًا لخطة الخمسين سنة المقبلة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 ترليون جنيه، مؤكدا سعي الحكومة لاستقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل على أن يكون هناك دعم كبير لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.





- لدينا العديد من الالتزامات في الموازنة ومنها دعم صناديق المعاشات حيث وجهت الدولة العام الحالي 170 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلي 181 مليار جنية العام المالي الجديد.





وزيرة التضامن





- فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة بسداد 160,5 مليار جنيه سنويا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويا لمدة 50 عاما لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.

- زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه.

- في عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه.

- إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناء عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد.

- تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية، كما بلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.



