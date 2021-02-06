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محافظات

تعرف على المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائي عنها بمطروح غدا

السبت 06/فبراير/2021 - 03:35 م
صدى البلد
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أيمن محمود
أعلنت شركة كهرباء مطروح والبحيرة فصل التيار الكهربائي على بعض المناطق لإجراء الصيانة اللازمة.
 

حيث أعلن قطاع كهرباء مطروح بهندسة غرب أنه سيتم غدا الأحد 7 فبراير فصل مغذي الجمارك لعمل صيانة على محولات سوق ليبيا الجديد، السنوسية الجديد، السنوسية القديم، خربوش، مصيبع من الساعة ١٠صباحا الى الساعة 2 مساء.

وأضافت الشركة أن الأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي السنوسية والليدو.

كما أعلنت هندسة توزيع كهرباء مارينا قطاع الساحل الشمالي فصل التيار الكهربائى عن ٧ محولات بالحلقة رقم ٤ موزع ج لمحولات (٤٧_٤٨_٤٩_٥٦_٤٥"_٥١_٥٢) لإجراء أعمال صيانة من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة مساء والمناطق المتأثرة (منطقة ١٢ / منطقة ١٣ / منطقة ١٤).
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