تعرف على المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائي عنها بمطروح غدا

أعلنت شركة كهرباء مطروح والبحيرة فصل التيار الكهربائي على بعض المناطق لإجراء الصيانة اللازمة.





حيث أعلن قطاع كهرباء مطروح بهندسة غرب أنه سيتم غدا الأحد 7 فبراير فصل مغذي الجمارك لعمل صيانة على محولات سوق ليبيا الجديد، السنوسية الجديد، السنوسية القديم، خربوش، مصيبع من الساعة ١٠صباحا الى الساعة 2 مساء.





وأضافت الشركة أن الأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي السنوسية والليدو.



