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١٠٠٠ محطة فى سنة واحدة .. وزير البترول يكشف مستجدات مشروع تحويل السيارات للغاز الطبيعي

السبت 06/فبراير/2021 - 03:13 م
وزير البترول
وزير البترول
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شيرين عادل
قال المهندس طارق الملا ، وزير البترول لقطاع البترول ان التكليف الرئاسى بتنفيذ مشروع تحويل السيارات إلى استخدام الغاز الطبيعي شمل التوسع فى توصيل الغاز إلى جميع المحافظات حتى يعود المشروع بالنفع على جميع المواطنين بكافة المحافظات خصوصا أن تكلفة الوقود نصف سعر لتر البنزين بالاضافة لتوافره وكونه صديق للبيئة .

وأوضح " الملا"، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز بمناسبة افتتاح وزير البترول أول محطتين لتموين السيارات بالغاز وتحويلها بالأقصر، أن الخطة السياسية تشمل توفير حياة كريمة للوجه القبلى ومنها توصيل الغاز الطبيعى بكل مدن ومحافظات الصعيد وتم افتتاح اول محطتين للغاز الطبيعى للسيارات فى الأقصر مع وجود خطة لتشغيل ١٠٠٠ محطة فى عام واحد.

ونوه بأن توصيل الغاز الطبيعى سينتج عنه تقليل استيراد منتجات البنزين والسولار، كما أن توصيل الغاز الطبيعى لكل محافظات الجمهورية يعد مشروعا قوميا تشارك فيه كافة الوزارات والجهات المعنية لتسهيل مهمتهم فى توصيل الخدمة.

وأشار الى أن المبادرة تتضمن توصيل الغاز الطبيعى للسيارات واحلال المركبات القديمة وتحويلها للغاز الطبيعى بحيث يتوفر لكل شخص قام بتحويل سياراته محطات الغاز الطبيعى ومراكز الصيانة اللازمة في محافظته.

وتابع ان الدولة المصرية تهتم بالتحويل الرقمى لإنهاء احتياجات المواطنين بالتكنولوجيا والرقمنة وتقديم خدمات للمواطن عن طريق خرائط جوجل لإرشاده إلى اقرب محطات الغاز الطبيعى ، السولار ، البنزين مع وجود مبادرات لتحويل السيارات للعمل ب الغاز الطبيعى من جهتين عن طريق شركات ومراكز التحويل ، أو عن طريق تقسيط المبلغ لجهاز المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر ب اجراءات سهلة وغير معقدة.

ولفت الى ان عدد السيارات التى يرغب أصحابها في التحويل للغاز الطبيعى تتزايد ومن المقرر ان يتم الكشف عن اجمالى هذه السيارت خلال الأسابيع القليلة القادمة.
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