شوشه أمام برلمان الشباب: التنمية لم تتوقف لحظة واحدة على أرض سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أن عجلة التنمية فى شتى القطاعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لم تتوقف لحظة واحدة .. بالرغم من الظروف التى تمر بها البلاد .. مما يؤكد على إصرار القيادة السياسية على الانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية فى مواعيدها المحددة .

وأضاف المحافظ، خلال لقاءه باعضاء برلمان الشباب ، أنه جارى الاعداد لتنفيذ أكبر مشروع للتنمية الزراعية بالمحافظة بزراعة ٢٧١ ألف فدانا فى التجمعات التنموية بوسط شمال سيناء كمرحلة ضمن منظومة الزراعة بالاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر وفقا لتوجيهات السيد الرئيس الى جانب الاهتمام بدعم التنمية البشرية وتوفير المرافق الخدمية للمواطنين على مستوى المحافظة ، ومنها توفير العديد من الأجهزة والمعدات الطبية لكافة مستشفيات المحافظة والأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة للتخفيف من معاناة المواطنين ومشقة الانتقال الى المحافظات الأخرى .. علاوة على بروتوكول التعاون الطبى مع الجامعات المصرية ومعهد القلب للكشف على المرضى واجراء الجراحات مجانا للمواطنين .. حيث يصل أسبوعيا نحو 32 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعات بمستشفيات العريش وبئر العبد ، وفريق معهد القلب لمدة 4 أيام أسبوعيا بمستشفى العريش .

وأشار المحافظة الى أهمية البرنامج الرئاسى فى تأهيل واعداد الشباب للمناصب القيادية .. مطالبا شباب المحافظة بالاستفادة منها واكتساب الخبرة من نواب المحافظة فى تقديم طلبات الاحاطة والأسئلة ومناقشة كافة الموضوعات .. مؤكدا على دور الشباب فى نقل نبضات أهالى قرى ومراكز ومدن وتجمعات المحافظة الى المسئولين للعمل على حلها .

كما أشار المحافظ الى تطوير ميناء العريش البحرى كميناء دولى تجارى وتوفير فرص عمل عديدة لأهالى المحافظة .. الى جانب دراسة اقامة ميناء خاص بالصيد ومزرعة سمكية فى الكيلو 17 غرب العريش .. بخلاف منظومة محطات المياه التى تغطى مراكز ومدن المحافظة وغيرها من المشروعات التى تم افتتاحها والجارى تنفيذها لخدمة المواطنين .

واستمع المحافظ الى مطالب الشباب وأهالى المحافظة .. حيث أكد على توفير احتياجات المناطق من مختلف السلع والغاز والرعاية الصحية والتعليمية وغيرها .

وشدد المحافظ على إعادة الشىء لأصله عقب الانتهاء من المشروعات المنفذة ، وأن يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية قبل التنفيذ حرصا على المال العام .

وأكد كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة أن برلمان الشباب حرص على لقاء المحافظ لعرض مطالبه ومطالب الأهالى .. مشيرا الى مشاركة شباب المحافظة فى انتخابات نموذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب التى تمت لأول مرة الكترونيا بسبب جائحة كورونا .. حيث كان ترتيب المحافظة الرابع على مستوى الجمهورية من حيث الاقبال على الانتخابات الالكترونية .. مشيرا الى تنظيم دورات وورش عمل لتدريب أعضاء برلمان الشباب على الأدوات الرقابية فى البرلمان وكيفية ادارة الجلسات وطبيعة عمل البرلمان .

وأضاف خالد مكاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى فى مديرية الشباب والرياضة أن عدد أعضاء برلمان الشباب بشمال سيناء يبلغ 39 عضوًا من مختلف الإدارات الشبابية على مستوي المحافظة .. منهم 5 أعضاء على المقاعد الفردية للدائرة الأولى التى تضم إدارتى شباب العريش والشيخ زويد ، 6 أعضاء على المقاعد الفردية للدائرة الثانية التى تضم إدارتى شباب بئر العبد والحسنة ، و8 أعضاء على المقاعد الفردية للدائرة الثالثة التى تضم إدارة شباب رمانه .. بالاضافه الى 20عضوا بالقائمة عن المحافظة .

ومن جانبهم .. أشار أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بشمال سيناء الى دعمهم لدور الشباب كممثلين لنواب المستقبل ، والعمل على دعم مطالبهم فى مختلف المجالات .. مؤكدين على ضرورة التواصل مع الشباب للوقوف على مطالب واحتياجات المواطنين على مستوى المحافظة ، والعمل معا فى نقل الصورة الصحيحة عن محافظة شمال سيناء الى باقى المحافظات سواء عن طريق نواب البرلمان ( شيوخا ونوابا ) أو عن طريق برلمان الشباب .

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