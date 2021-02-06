كل ما تريد معرفته عن مجمع عدلي منصور التبادلي للقطار الكهربائي.. شاهد

قام برنامج مصر تبنى والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، بعمل جولة تفقدية داخل مشروع محطة عدلى منصور للكشف عن اخر مستجدات تنفيذ المشروع.





وجاءت أبرز تصريحات مديرى المشروع كالتالى :





نفق بطول 460 مترا.. تعرف على مزايا محطة بدر التبادلية للقطار الكهربائي









قال المهندس هيثم إبراهيم ، مدير إنشاء نفق ومحطة بدر التبادلية للقطار الكهربائى ، إن اختيار موقع محطة بدر لتنفيذ هذا المشروع جاء لوقوعها وسط منطقة سكنية مستقلة وكان الضرورى إنشاء محطة فى هذا المكان.





وأضاف، خلال تقرير خاص ببرنامج "مصر تبنى" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، ان محطة بدر تتميز كونها محطة تبادلية خاصة أنها تتكون من خطين للقطار الكهربائى الأول من عدلى منصور والآخر من العاشر من رمضان.





وأشار إلى أن أنه تم انشاء النفق لوجود خطين فى السكك الحديدية منفصلين للقادم من مدينة العاشر من رمضان إلى مدينة بدر والآخر للقادم من عدلى منصور ومتجه للعاصمة الإدارية الجديدة .





ولفت إلى أن الراكب الذى يرغب فى الاتجاه إلى محطة عدلى منصور سوف يركب القطار الكهربائى من العاشر من رمضان وينزل فى محطة بدر ثم يستقل القطار المتجه إلى محطة عدلى منصور أو ركوب القطار من محطة بدر ويتجه للعاصمة الإدارية الجديدة.





وأوضح أن طول النفق يبلغ 460 م وهو يعد أطول الأنفاق تم انشائه فى الخط الكهربائى ضمن الأنفاق التى تم انشائها ، لافتأ إلى أنهم يعملون 24 ساعة يوميأ طوال الأسبوع لانجاز المشروع فى الوقت المحدد.









يوفر وقتا ومجهودا.. تعرف على عدد المحطات بمجمع عدلي منصور





قال المهندس السيد كامل، مدير مشروع محطة عدلى منصور ، إن مجمع عدلى منصور للنقل الجماعى يضم محطة المترو الذى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر أغسطس الماضى، بالإضافة لمحطة القطار الكهربائى ومحطة للسكك الحديدية ، ومحطة للسوبر جيت للأتوبيس .





وأضاف " كامل " ، خلال تقرير خاص ببرنامج مصر تبنى عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن مجمع النقل الجماعى فى مكان واحد لسهولة الحركة لجميع أنواع النقل وتوفير للمجهود لتقليل حركة التحركات بين محطات المترو .





وأشار إلى أن توفير هذه المسارات المختلفة خضعت لدراسة متكاملة للمنطقة وتم اختيار كل موقع وفقأ للمحطات لتوفير النقل والمجهود دون تداخل بين مسارات محطات المترو .





وأوضح أن القطار الكهربائى يبدأ من محطة عدلى منصور فى مدينة السلام مرورأ بمدن شرق القاهرة بداية من العبور ، الروبيكى والعاصمة الإدراية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان .





وتابع، أن إجمالى 12 محطة مرحلة أولى فى القطار الكهربائى وهناك مرحلة ثانية 4 محطات مرورأ ب المدينة الرياضية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وصولأ لمحطة القطار السريع .













يصل فى نصف ساعة.. تعرف على مزايا القطار الكهربائى









قال المهندس السيد كامل ، مدير مشروع محطة عدلى منصور ، إن الخارج من محطة عدلى منصور يستطيع أن يصل على بعد كيلو مترات إلى مدينة العلمين ، منطقة العين السخنة وذلك بعد الانتهاء من مشروع القطار السريع ، القطار الكهربائى .





وأضاف " كامل " ، خلال تقرير خاص ببرنامج مصر تبنى عبر فضائية اكسترا نيوز، أن القطار الكهربائى يعد قطار خفيف مثل قطارات المترو من حيث السرعة التصميمية الخاصة به بسرعة 80 كم .





وأشار إلى القطار الكهربائى هو قطار على الأرض يتجاوز التقاطعات مع الطرق عن طريق كبارى تنقل السيارات حتى لا تتقاطع مع المسار الخاص به ويأخذ حوالى نصف ساعة من محطة عدلى منصور لنهاية مساره .





ولفت إلى أن الراكب يستطيع ركوب الأتوبيس الترددى من موقف الأقاليم حتى محطة عدلى منصور ويركب المترو ، أو فى حال رغبته للعاصمة الإدارية الجديدة يستطيع الراكب أن يركب القطار الكهربائى .





وتابع أن الأتوبيس الترددى هو عبارة عن خدمة تنقل المواطنين من موقف الأقاليم من محطة عدلى منصور حتى يستقل المترو أو قطار السويس لأى وسيلة نقل يريد ركوبها







