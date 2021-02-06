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أخبار العالم

إحباط عمليات إرهابية بالبحرين

السبت 06/فبراير/2021 - 03:30 م
الداخلية البحرينية
الداخلية البحرينية
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محمود نوفل
نجحت الأجهزة الأمنية المعنية في مملكة البحرين وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني فى إحباط عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجد حفص بمحافظة العاصمة. 

وذكرت صحيفة الوطن البحرينية أن فرق إبطال المتفجرات تمكنت من التعامل مع عبوتين متفجرتين، تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين من صباح الأربعاء 3 فبراير 2021 تنفيذا لغرض إرهابي.

وقالت الصحيفة: وبعد تأمين الموقعين، وقيام طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى بإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية، تم مباشرة أعمال البحث والتحري، والتي أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين، فيما لا تزال أعمال البحث والتحري، جارية.

وأضافت: ودلت التحريات الأولية أن العمليتين تم تنفيذهما من خلال توزيع الأدوار بين المذكورين بعد الإعداد لهما بالاتفاق والتخطيط والتنفيذ بين عدد منهم.

وواصلت: وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
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