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برلمان

البرلمان يرد علي شائعة زيادة سعر رغيف الخبز الشهر المقبل

السبت 06/فبراير/2021 - 03:33 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي

رفض النائب شحاته ابو زيد عضو مجلس النواب، استمرار إطلاق الشائعات الخبيثة حول زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ب5 قروش ابتداءا من الشهر المقبل، مضيفا إنها ليست أكثر من بلبلة متعمدة هدفها تهييج الرأي العام ولا أساس لها ولا صحة لهذه الأنباء التي تتكرر كل فترة.

واكد ابو زيد خلال تصريحات  له اليوم،  بأنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءًا من الشهر المقبل، مشددا على استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين، بـ5 قروش فقط، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، مشيرا الى أن الدولة داعمة لرغيف الخبز وللكثير من الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين.

وشدد  عضو مجلس النواب، أن السنوات الماضية شهدت عملية تنموية كبيرة ونهوضا غير مسبوق في مجال البنية التحتية، موضحا ان النجاح والتقدم الذي تشهده مصر هو ما يدفع البعض للحقد على هذه الإنجازات بترويج شائعات كاذبة ومفبركة ومنها زيادة سعر رغيف الخبز المدعم على غير الحقيقة.
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