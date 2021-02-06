سجلت حالتى إصابة ووفاة.. تعافي 7 حالات من كورونا في سيناء

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، تماثل 7 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار 24 ساعة الماضية، بمستشفيات العريش العام، وبئر العبد المركزي النموذجي والشيخ زويد المركزي.





كما سجلت المديرية، إصابة واحدة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، ليقف العدد عند 293 إصابة منذ تفشى الجائحة في ديسمبر2019.





وسجلت المديرية حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 95 حالة منذ بداية جائحة كورونا.





وأكد الدكتور طارق محمد كامل شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه يوجد بالمستشفيات العريش العام، وبءر العبد المركزي النموذجي 6 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما تم عزل منزلي لـ57 حالة.



وقال شوكة، إن الإدارات الصحية بمراكز المحافظة تتولى تنفيذ حملة لتطهير خزانات المياه الرئيسية بالمصالح الحكومية والمستشفيات والمدارس في مختلف المراحل التعليمية، وكذلك خزانات المياه ذات السعات الكبيرة، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن ومديري الإدارات ورؤساء المصالح بكل مركز.





جاء ذلك من أجل التأكد من تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير وتوافر المستلزمات الوقائية، علاوة على التشديد على ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي عند التعامل المباشر مع الجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد .



وقال "طارق"، إن مديرية الصحة، انتهت من عملية تطهير الخزان الجديد بكرم أبو نجيلة "ارض الكارنتينة سابقا" بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الشركة القابضة لأعمال مياه الشرب والشركة المنفذة قبل دخول المحطة الخدمة لضخ مياه الشرب الى عدد من المناطق في مدينة العريش.





وأضاف أن فرق من الإدارات الصحية، تتولى عملية تطهير خزانات ومحطات المياه الرئيسية، وكذلك الخزانات في المدارس على مستوي المحافظة، وإجراء التحاليل الكيمائية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.





وقال الدكتور رمضان توفيق إسحاق مدير عام الطب الوقائى، انها المرة الأولى التي تجري فيها عملية التطهير بإضافة الكلور منذ افتتاح رافع كرم أبو نحيلة بمدينة العريش، في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، ولفت الى أن عملية تطهير الخزان تأتي ضمن خطة لتطهير خزانات ومحطات المياه الرئيسية، وكذلك خزانات بالمدارس "طبقا للقرارات الصادرة من اللواء المحافظ" في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن نقطة الفحص الطبي بكمين الميدان تواصل مهام عملها لفحص المسافرين الوافدين لمدينة العريش من فيروس كورونا. وناشدت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء المواطنين بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة كورونا الفيروس المستجد.





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