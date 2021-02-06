ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد ضياء يطرح برومو ديو إحساس جديد استعدادا لعيد الحب

السبت 06/فبراير/2021 - 03:35 م
محمد ضياء
محمد ضياء
Advertisements
محمد نحلة
طرح الموسيقار محمد ضياء برومو احدث كليباته الغنائية بعنوان «احساس جديد» على قناته على منصة الفيديوهات العالمية يوتيوب.

الاغنية عبارة عن دويتو غنائي يجمع بين محمد ضياء وندى مدحت، من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع محمد ضياء، والكليب مونتاج واخراج محمد مختار.

وتقول كلمات الاغنية: كل اللي شافني قال بقيت شبهك تمام.. وبقلدك حتي في طريقتك في الكلام ..اللي انتي فيه وبتوصفيه بصوا في عينيا حسوا اللي فيا.. قالوا عليا نفس الكلام.

وقد صرح الفنان محمد ضياء انه يعود بعد غياب بأغنية جديدة سيتم طرحها في عيد الحب الاسبوع المقبل، ويشاركه في الديو الفنانة الصاعدة ندى مدحت، وهي من اكتشافه فهي موهبة سيكون لها شأن كبير في الوسط الفني في مصر والوطن العربي في المستقبل القريب.
واضاف ضياء: اغنية «احساس جديد» هي تجربة رومانسية تجمع بين صوت الشجن الرزين وصوت الشباب الطموح ويتمنى ان تنال اعجاب الجمهور وقت نزولها.

الجدير بالذكر ان اخر ديو قدمه الموسيقار محمد ضياء هو «دنجوان وفقري» مع المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كليب صاحي الليل لـ جورج وسوف يتخطى 1.5 مليون مشاهدة

صاحي الليل.. جورج وسوف يتخطى 2 مليون مشاهدة على يوتيوب بأحدث أغانيه

صاحي الليل.. جورج وسوف يتخطى 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب بأحدث أغانيه

سلطان الطرب.. جورج وسوف فى لحظة تأمل وسط روعة الطبيعة.. شاهد

المعطف.. صابر الرباعي ينتظر أحدث كليباته بعد غد

بعد طرح أغاني ألبومه الجديد .. حمزة نمرة يتصدر تويتر

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد في إصابات كورونا بالسعودية

انخفاض واضح.. أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

نادي لافيينا: سعداء بمواجهة الإسماعيلي فى دور الـ32 لكأس مصر

الجيش الليبي يعلق على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة

وزير البترول: إطلاق أول تطبيق إلكتروني لأماكن محطات تموين السيارات

قرعة كأس مصر.. الأهلي يواجه النصر والزمالك أمام حرس الحدود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينقص الوزن ويعزز صحة الجلد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الملح الأسود؟

بـ ماكياج خوخي.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ الجلد.. درة تتألق في أحدث ظهور لها برفقة كلبها