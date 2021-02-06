أسماء الفائزين في مسابقة الخطيب المتميز.. تعرف عليهم

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين في مسابقة الخطيب المتميز الذين ينبغي لهم الحضور إلى مقر ديوان عام الوزارة صباح يوم الاثنين الموافق 8 / 2 / 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا لمقابلة وزير الأوقاف للأهمية.





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وظيفة مدير الدعوة بجنوب سيناء

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير الدعوة بمحافظة جنوب سيناء.





ويشترط في المتقدم توافر الشروط التالية:

– أن يكون على الدرجة الأولى.





– أن يكون حاصلًا على تقدير (ممتاز) في أخر ثلاث سنوات.





– ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحاكمة التأديبية.





وأضافت وزارة الأوقاف، شرط آخر لغير العاملين بالمحافظة وهو : أن يكون ممن عمل بالتفتيش لمدة ثلاث سنوات على الأقل مسكنًا أو معينًا .





وذكرت أن الأولوية للعاملين بمحافظة جنوب سيناء ، وفي حالة اجتياز أحد من غير العاملين بها للاختبارات المقررة ، يعد التقدم لها موافقة بالعمل في المحافظة حال اختياره لمدة ثلاث سنوات على الأقل دون التقدم بأي طلب نقل أو ندب.



