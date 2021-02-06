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ديني

أسماء الفائزين في مسابقة الخطيب المتميز.. تعرف عليهم

السبت 06/فبراير/2021 - 03:45 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين في مسابقة الخطيب المتميز الذين ينبغي لهم الحضور إلى مقر ديوان عام الوزارة صباح يوم الاثنين الموافق 8 / 2 / 2021م،  في تمام الساعة العاشرة صباحًا لمقابلة وزير الأوقاف للأهمية.

لمعرفة الأسماء اضغط هنا

وظيفة مدير الدعوة بجنوب سيناء
أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير الدعوة بمحافظة جنوب سيناء.

ويشترط في المتقدم توافر الشروط التالية:
– أن يكون على الدرجة الأولى.

– أن يكون حاصلًا على تقدير (ممتاز) في أخر ثلاث سنوات.

– ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحاكمة التأديبية.

وأضافت وزارة الأوقاف، شرط آخر لغير العاملين بالمحافظة وهو : أن يكون ممن عمل بالتفتيش لمدة ثلاث سنوات على الأقل مسكنًا أو معينًا .

وذكرت أن الأولوية للعاملين بمحافظة جنوب سيناء ، وفي حالة اجتياز أحد من غير العاملين بها للاختبارات المقررة ، يعد التقدم لها موافقة بالعمل في المحافظة حال اختياره لمدة ثلاث سنوات على الأقل دون التقدم بأي طلب نقل أو ندب.

وناشدت من يرغب ممن تنطبق عليه الشروط تسجيل البيانات من هنا
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