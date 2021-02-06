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ديني

الأوقاف: إنهاء خدمة عاملين بالقاهرة لانقطاعهما عن العمل

السبت 06/فبراير/2021 - 03:53 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، أنه بناءً على قراري  إنهاء الخدمة رقم (20) لسنة 2021م ورقم (37) لسنة 2021م الصادران من مديرية أوقاف القاهرة بإنهاء خدمة كلٍ من :أحمد شاكر زكريا محمد علي ، وعادل إسماعيل عبده بدر .

وذكرت الوزارة، أن سبب هذا القرار انقطعهما عن العمل وذلك وفق القانون رقم (81)لسنة 2016م ، بشأن العاملين المدنيين بالدولة ، مع التأكيد على تطبيق القانون بحسم على أي مقصر في عمله.

الأوقاف تعلن حاجتها لوظيفة مدير الدعوة
أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير الدعوة بمحافظة جنوب سيناء.

ويشترط في المتقدم توافر الشروط التالية:
– أن يكون على الدرجة الأولى.

– أن يكون حاصلًا على تقدير (ممتاز) في أخر ثلاث سنوات.

– ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحاكمة التأديبية.

وأضافت وزارة الأوقاف، شرط آخر لغير العاملين بالمحافظة وهو : أن يكون ممن عمل بالتفتيش لمدة ثلاث سنوات على الأقل مسكنًا أو معينًا .

وذكرت أن الأولوية للعاملين بمحافظة جنوب سيناء ، وفي حالة اجتياز أحد من غير العاملين بها للاختبارات المقررة ، يعد التقدم لها موافقة بالعمل في المحافظة حال اختياره لمدة ثلاث سنوات على الأقل دون التقدم بأي طلب نقل أو ندب.

وناشدت من يرغب ممن تنطبق عليه الشروط تسجيل البيانات من هنا


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