برصاصتين.. أقارب عروس ينهون حياة العريس في الكوشة

لم يحالف القدر والحظ، أن تفرح عروس بليلة زفافها، فقد أغرقت قاعة حفل الزفاف بدماء العريس، وتركت العروس أرملة في يوم زفافها بعد مقتل زوجها على رصاص ضيفين.





وقُتل العريس "رادو كوردينيانو" البالغ من العمر 34 عامًا ، وشقيقة "فيليب كوردينيانو" ، 36 عامًا ، خلال احتفالات الزفاف بعد اندلاع شجار في نادي ريفي في قرية فلاسوفو ، روسيا، بحسب ما نشر موقع "ياهو نيوز".





وسرعان ما تصاعد الموقف وأطلق المشتبه بهم، وهم أيضًا إخوة ، ستة أو سبع طلقات نارية ، مما أدى إلى مقتل الأخوين كوردينيانو في مكان الحادث.





تم اعتقال المشتبه بهما اللذان تبين أنهما ضيفين من جانب العروس في موسكو في اليوم التالي.





فيما تركن العروس "كريستينا" في حالة صدمة شديدة، وبدأت تحادث خطيبها المتوفاة بكلمات مفجعة :"كيف سأعيش بدونك يا رجلي الحبيب؟" في منشور على الانستجرام.





"سأكون دائمًا زوجتك، أعدك انت الشخص الوحيد في قلبي وسنكون معا إلى الأبد، فقط انظر إليّ من أعلى، وسأحقق لك كل أحلامنا حتى تكون فخورًا بي. نم جيدًا يا عزيزي ، وسأحاول أن أتحمل هذا الألم".







