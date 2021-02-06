نشرة أخبار التوك شو .. عوض تاج الدين يكشف طبيعة منحنى إصابات كورونا.. وبرلمانية تثمن مبادرة صك عملات للأطباء





تناولت برامج التوك شو، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة اليوم، السبت، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..









نفى اللواء صفوت كامل، الخبير المروري ، وجود قانون للمرور جديد ، موضحا أنها مجرد تعديلات على القوانين القديمة، معقبا : " مفيش حاجة أسمها قانون مرور جديد وهناقش ثلاثة قوانين يوم الثلاثاء المقبل لتتواكب مع نهضة الطرق".





وأضاف اللواء صفوت كامل، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن مشكلة المرور في مصر ، تتمحور حول آليات تنفيذ القانون، وسلوكيات البعض، مشيرا إلى أن الدولة تتواكب مع الرقمنة، في وضع تعديلاتها ,





ولفت إلى أن إحدى اللجان النوعية بمجلس النواب، اعتمدت توفير الموارد المالية ، من خلال رسم على كل عام ترخيص، يخصص لتطوير المنظومة النقل .





وأوضح أن الرسم يتم تحديده ، على حسب السعة اللترية للسيارة ، موضحا أن الأقل من 1000 سي سي 60 جنيه ، والسيارات ذات الـ 1000 لـ 1300 سي سي 70جنيها ، والأعلى رفاهية 350 جنيها .





منوها أنه في حالة الترخيص لمدة ثلاثة سنوات ، يتم دفع الرسوم عن الثلاث سنوات ، بالزيادة السنوية .





درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6-2-2021 بمحافظات مصر استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6- 2- 2021، في القاهرة والمحافظات.

حذرت هيئة الارصاد الجوية من تكاثف الشبورة المائية على بعض الطرق صباح اليوم، ونصحت قائدي السيارات يتوخي الحذر والقياد بهدوء، وتوقعت سقوط امطار من خفيفة الي متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وايضا سلاسل جبال البحر الاحمر. وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21 الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20 مطروح الصغرى 13 والعظمى 20 بورسعيد الصغرى 14 العظمى 20 شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25 الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24 الاقصر الصغرى 13 والعظمى 24 أسوان الصغرى 12 والعظمى









قال المهندس السيد كامل ، مدير مشروع محطة عدلى منصور ، إن الخارج من محطة عدلى منصور يستطيع أن يصل على بعد كيلو مترات إلى مدينة العلمين ، منطقة العين السخنة وذلك بعد الانتهاء من مشروع القطار السريع ، القطار الكهربائى .





وأضاف " كامل " ، خلال تقرير خاص ببرنامج مصر تبنى عبر فضائية اكسترا نيوز، أن القطار الكهربائى يعد قطار خفيف مثل قطارات المترو من حيث السرعة التصميمية الخاصة به بسرعة 80 كم .





وأشار إلى القطار الكهربائى هو قطار على الأرض يتجاوز التقاطعات مع الطرق عن طريق كبارى تنقل السيارات حتى لا تتقاطع مع المسار الخاص به ويأخذ حوالى نصف ساعة من محطة عدلى منصور لنهاية مساره .





ولفت إلى أن الراكب يستطيع ركوب الأتوبيس الترددى من موقف الأقاليم حتى محطة عدلى منصور ويركب المترو ، أو فى حال رغبته للعاصمة الإدارية الجديدة يستطيع الراكب أن يركب القطار الكهربائى .





وتابع أن الأتوبيس الترددى هو عبارة عن خدمة تنقل المواطنين من موق الأقاليم من محطة عدلى منصور حتى يستقل المترو أو قطار السويس لأى وسيلة نقل يريد ركوبها.









قال المهندس طارق الملا ، وزير البترول لقطاع البترول ان التكليف الرئاسى بتنفيذ مشروع تحويل السيارات إلى استخدام الغاز الطبيعي شمل التوسع فى توصيل الغاز إلى جميع المحافظات حتى يعود المشروع بالنفع على جميع المواطنين بكافة المحافظات خصوصا أن تكلفة الوقود نصف سعر لتر البنزين بالاضافة لتوافره وكونه صديق للبيئة .





وأوضح " الملا"، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز بمناسبة افتتاح وزير البترول أول محطتين لتموين السيارات بالغاز وتحويلها بالأقصر، أن الخطة السياسية تشمل توفير حياة كريمة للوجه القبلى ومنها توصيل الغاز الطبيعى بكل مدن ومحافظات الصعيد وتم افتتاح اول محطتين للغاز الطبيعى للسيارات فى الأقصر مع وجود خطة لتشغيل ١٠٠٠ محطة فى عام واحد.





ونوه بأن توصيل الغاز الطبيعى سينتج عنه تقليل استيراد منتجات البنزين والسولار، كما أن توصيل الغاز الطبيعى لكل محافظات الجمهورية يعد مشروعا قوميا تشارك فيه كافة الوزارات والجهات المعنية لتسهيل مهمتهم فى توصيل الخدمة.





وأشار الى أن المبادرة تتضمن توصيل الغاز الطبيعى للسيارات واحلال المركبات القديمة وتحويلها للغاز الطبيعى بحيث يتوفر لكل شخص قام بتحويل سياراته محطات الغاز الطبيعى ومراكز الصيانة اللازمة في محافظته.





وتابع ان الدولة المصرية تهتم بالتحويل الرقمى لإنهاء احتياجات المواطنين بالتكنولوجيا والرقمنة وتقديم خدمات للمواطن عن طريق خرائط جوجل لإرشاده إلى اقرب محطات الغاز الطبيعى ، السولار ، البنزين مع وجود مبادرات لتحويل السيارات للعمل ب الغاز الطبيعى من جهتين عن طريق شركات ومراكز التحويل ، أو عن طريق تقسيط المبلغ لجهاز المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر ب اجراءات سهلة وغير معقدة.





ولفت الى ان عدد السيارات التى يرغب أصحابها في التحويل للغاز الطبيعى تتزايد ومن المقرر ان يتم الكشف عن اجمالى هذه السيارت خلال الأسابيع القليلة القادمة.









قالت ايزيس محمود، مدير التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يقوم بعمل حصاد لكل الانشطة التي تمت خلال العامين السابقين بداية من عام 2018، وذلك منذ انشاء اللجمة الوطنية للقضاء على الختان، ويتم العمل على ارض الواقع بشكل كبير ويتم التواصل الجماهيري، الي جانب عمل مجموعة من حملات التوعية واستغلال ايضا "السوشيال ميديا" في تلك الحملات التوعوية للوصول الي اكبر شريحة ممكنة.





وتابعت ايزيس محمود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المُذاع على قناة “دي إم سي”، أن الهدف من كل تلك الجهود هو القضاء على تلك الظاهرة، لافتة الي ان تم وضع استراتيجية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة للتعامل مع تلك القضية بشكل واضح، مشيرة الي ان جزء كبير من قضية الختان يرجع الي موروثات ثقافية ليست مصرية بالاساس ولا دينية.





واوضحت ان افريقيا هي الاولى عالميا في قضايا ممارسات الختان، وهناك اكثر من 33 دولة افريقية تمارس تلك القضية بالدرجة الاولى الصومال واثيوبيا ويليها مصر والسودان، مشيرة الي انه بالتأكيد هناك حملات توعية للتواصل المباشر مع الفئات المختلفة التي لا تتعامل مع السوشيال ميديا او الاعلام التقليدي، وذلك لاختلاف الثقافات، مؤكدة على انه يتم التواصل مع تلك الفئات من خلال حملات طرق الابواب.





أكدت الدكتورة راندا فخرالدين، أستاذ الساء والتوليد، أن العقل هو المحرك الوحيد داخل جسم الإنسان عن التحكم بغرائزه، وهو المسؤول عن التفاعل داخل الجسم ويتآثر وليس أي عضو آخر، ولهذا فضلنا الله عز وجل عن الحيوانات، وميزنا عنهم، مثل الشعور بالجوع او العطش فحينها ترسل المعدة اشارات المخ ثم يترجم المخ والعقل هذا الشعور فنقوم بعمل رد الفعل المتمثل في الأكل او الشرب.









قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لم يتجاوز ذروة الموجة الثانية للفيروس،وحتي أن الفيروس مازال مستمرا والأعداد تظهر باستمرار، بدليل أن حتي اليوم تم رصد 540حالة من وزارة الصحة فقط، وهذا يكون غير الحالات التى تعالج خارج اطار الوزارة، مكملا أنه بالفعل تم الانتهاء من الموجة الأولى ولكن لم تنته الحالات، حيث أنه يوجد زيادة فى الحالات بصورة أفقية وليس رأسى، موضحا أن الزيادة الأفقية عبارة عن زيادة الحالات يوميا ومن ثم تبدأ فى التناقص.









وأضاف "تاج الدين" عبر مكالمته الهاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن وباء كورونا العالمي الذى يؤثر على مصر، بحتاج إلى المتابعة المستمرة، والارشادات القوية التى يطبقها جميع المواطنين، حتى تكون المساهمة من الجميع فى الحد من الأعداد، منوها إلى يوجد تناقش فى أعداد الحالات، فتكون عدد الحالات التى تعلن عن طريق وزارة الصحة تكون مؤشر للحلة العامة وأعداد الحالات الايجابية

التى رصدت بالفعل.









وأشار "مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية"، إلى أن يوجد تناقص لأعداد حالات كورونا خلال شهر يناير وفبراير، لافتا إلى أن هناك عددا أخر من الحالات التى تعالج خارج إطار وزارة الصحة، سواء فى المنازل أو داخل المؤسسات الطبية الأخري، التى لم ترصد عن طريق

وزارة الصحة والسكان، حتي أن يكون العدد الكلي للإصابات فى هذه الحالة يفوق هذا العدد الذى يعلن عن طريق الوزارة.









وأكد عوض تاج الدين، أن أعداد الوفاة لم يتناسب مع أعداد الوفاة المعلنة، وذلك لأن أعداد الوفاة تمثل الوفاة الناتجة عن جميع الاصابات، سواء معلن عنها عن طريق الوزارة أو الحالات التى تم علاجها خارج هذا الإطار، كما أنه عدد الوفيات لم يمثل حصيلة يوم واحد بل حصة عدة أيام سابقة، الالتزام بالإجراءات الوقائية و إجازات نصف العام خففا من حدة الإصابة بكورونا وكثرتها، كما أن وسائل الوقاية تحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.





وأوضح أن المضمون الحقيقي لـ الوقاية من كورونا هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولذلك على الجميع فى هذه الفترة الاستمرار بـ ارتداء الكمامة و عدم التواجد فى أماكن بها عدد كبير من المواطنين و الالتزام بالنظافة.









قالت الدكتورة غادة علي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن استجابة مجلس الشيوخ لطلب صك عملة للأطباء، هو جزء بسيط جدا، وأقل ما يمكن تقديمه للأطباء المصريين ، ورسالة معنوية لهم.





ولفتت الدكتورة غادة علي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحنا مصري" ، والمذاع على فضائية المصرية ، إلى أن المبادرة تم اطلاقها في شدة جائحة كورونا، ولكنها تأخرت نظرا للإجراءات واتمام تنفيذها .





ووجهت "علي" الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على الاستجابة السريعة ، موضحة أن الدولة جميعها تكمل بعضها ، وتعمل في سياق واحد ؛ بهدف التوعية للشباب.





كانت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة في مصر، أصدرت عملة معدنية جديدة، تحمل صورة الأطقم الطبية التي شاركت في الخط الأمامي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي حظي بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.









ووجه وزير المالية المصري، محمد معيط، "تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التى يعكف جيش مصر الأبيض، على أدائها بمنتهى الإخلاص، مُتصدرًا المواجهة ضد فيروس كورونا المستجد".









وأشار الوزير المصري إلى حرص وزارة المالية على تنمية الوعي الوطني برموز العطاء الإنساني وتضحياتهم الغالية، من خلال إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية؛ "تخليدًا لهذه الذكريات العظيمة".









وأوضح وزير المالية، أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة توثق هذا الدور البطولي المتعاظم لجيش مصر الأبيض فى ذاكرة الأمة، من خلال طرح 10 ملايين قطعة من فئة الجنيه، و5 ملايين قطعة من فئة خمسين قرشًا تحمل شعار فرق مصر الطبية؛ تقديرًا لجهودهم الكبيرة فى إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين.



