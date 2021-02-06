تطور جديد في قضية اغتيال لقمان سليم.. هذا ما عثر عليه الأمن اللبناني

عثرت عناصر قوى الأمن الداخلي اللبناني، العاملة ضمن منطقة نيحا الجنوبية على نظارة الناشط اللبناني لقمان سليم في المكان الذي عُثر فيه على هاتفه الخلوي.





وأفادت شبكة "إل بي سي" اللبنانية، بأن مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان طلب من الأدلة الجنائية رفع البصمات عنها.





وأعلنت السلطات القضائية اللبنانية، فتح تحقيق في ملابسات اغتيال الناشط المعارض الرئيسي لحزب الله، لقمان سليم، الذي عثر على جثته مقتولا صباح الخميس الماضي.





ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، يتابع النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي رهيف رمضان، جريمة قتل الناشط لقمان سليم، وكلف على الفور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة للكشف على الجثة والسيارة وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.





وكانت وسائل الإعلام ذكرت أن قوى الأمن اللبناني عثرت على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في رأسه داخل سيارته في محافظة النبطية جنوبي البلاد، ويأني ذلك بعد ساعات من خبر اختفائه حيث كان عائدًا من نيحا الجنوبية إلى منزله إلا أنه فُقد الاتصال به.



