إتمام المراجعة السنوية لــ 3 شهادات أيزو بمركز جراحة الجهاز الهضمي جامعة المنصورة

أجريت اليوم بمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة المراجعة السنوية لعدد 3 شهادات للأيزو وهي شهادة نظام إدارة الجودة العالمية 9001/2015 وشهادة نظام إدارة البيئة ايزو 14001/2015 وشهادة نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية ايزو 2018 / 45001.
وقد تمت المراجعة بواسطة شركة IQS وفقا لسياسة جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية و تعليمات إدارة المركز الخاصة بتطوير معايير مواصفات تلك الشهادات وبحضور كل من الدكتور حلمى عزت الجندي مدير المركز ، الدكتور أحمد شحتة نائب مدير المركز ومدير الجودة ، الدكتور محمد السروجي نائب مدير المركز ، محمد ابراهيم على يوسف مدير عام المركز.
واشادت شركة IQS بالمستوى العالمي وتميز المركز بتقديم الخدمات الطبية فى مجالات جراحات الجهاز الهضمي منها جراحات الاورام والبنكرياس والقولون وجراحات زراعة الكبد والعديد من الخدمات الطبية الاخرى