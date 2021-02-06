إتمام المراجعة السنوية لــ 3 شهادات أيزو بمركز جراحة الجهاز الهضمي جامعة المنصورة





وقد تمت المراجعة بواسطة شركة IQS وفقا لسياسة جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية و تعليمات إدارة المركز الخاصة بتطوير معايير مواصفات تلك الشهادات وبحضور كل من الدكتور حلمى عزت الجندي مدير المركز ، الدكتور أحمد شحتة نائب مدير المركز ومدير الجودة ، الدكتور محمد السروجي نائب مدير المركز ، محمد ابراهيم على يوسف مدير عام المركز.