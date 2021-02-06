عالم أزهري يكشف سر الانحطاط الأخلاقي بالمجتمع .. ويوجه نصائح مهمة للوالدين | شاهد

قال الدكتور حسن خليل، من علماء الأزهر الشريف ، إن هناك نسبة اهمال كبيرة من الأباء لأبنائهم، والذي يرجع لضرورة عودة الأسرة المصرية ، ذات القيم الرائعة ، والمتفقة مع قيم الدين السمحة .





وأضاف الدكتور حسن خليل ، خلال استضافته في برنامج "حلو الكلام " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، وتقدمه الفنانة منال سلامة ، أن المودة والرحمة التي تنشأ بين الأزواج ، تشير إلى الأبناء ، ومن الضروري إدراك قيمة الأبناء ، مهما كانت المشاغل قوية .





وأشار إلى سبب الانحطاط الأخلاقي الحالي ، هو عدم ادراك الأبناء دورهم الحقيقي في التربية ، وتركيزهم الأساسي على الماديات والنفقات ، موضحا أن الشعور بالأبناء وخلق مشاعر بينهم أهم الواجبات .





وأكد أنه من الضروري خلق الأحاديث مع الأبناء ، منوها أن أعظم وظيفة هي وظيفة الأباء والأمهات .