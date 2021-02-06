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اقتصاد

وزيرة البيئة: إقرار تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة بقيمة ١٤٠ قرش/كيلووات

السبت 06/فبراير/2021 - 04:07 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
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آية الجارحي

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن إشراك القطاع الخاص فى تدوير المخلفات يتم حاليا من خلال تنفيذ محطات المعالجة لـ تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم احراز نتائج مبشرة في هذا المجال بإقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة ١٤٠ قرش/كيلووات.


وأشارت إلى ان هناك اهتماما كبيرا من الشركات للاستثمار في هذا المجال، حيث تقدمت  ٩٣ شركة، وتم اختيار ٨ شركات للبدء في ٨ محافظات باستثمارات ٣٨٥ مليون دولار.

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وأضافت وزير البيئة انه يتم التنسيق مع كافة الجهات لتذليل العقبات وبدء التنفيذ وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، أما مصانع إنتاج السماد العضوي أو الوقود البديل، فتنفذها الهيئة العربية للتصنيع، ويمكن إشراك القطاع الخاص فيها.


ولفتت ياسمين فؤاد إلى أن آلية الشراكة مع القطاع الخاص لا يمكن أن تطبق بنفس المعايير في كل النواحي، فكل جزء من المنظومة يحتاج آليات مختلفة للشراكة، لذا سيتم عمل تصور كامل لتوزيع مصانع تحويل المخلفات لطاقة ومصانع التدوير لإنتاج سماد او قود بديل، وتحديد عوامل الجذب وحوافز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بها.


جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمتابعة مستجدات "الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة"، وذلك في إطار البرنامج الشامل الذي يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة، وهي البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي. 

 

واتفق المشاركون في الاجتماع على قيام وزير التنمية المحلية بإعداد تصور كامل عن الأعباء المالية المطلوبة في المرحلتين الأولى والثانية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، وتقوم وزيرة البيئة بإعداد تصور كامل وخارطة طريق لآلية شراكة الحكومة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المنظومة.

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