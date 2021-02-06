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تعليم

طفلة نبروه ضحية تعرية والدها تبدأ رحلة العلاج فى جامعة المنصورة

السبت 06/فبراير/2021 - 04:29 م
طفلة نبروه
طفلة نبروه
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همت الحسينى
استقبل مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة طفلة نبروه السيدة رمضان الملقبه بطفلة التعرية ضحية تعذيب والدها  لعلاج (وحمة) تظهر في وجهها. 

وقد قام بإجراء الكشف الطبي على الرضيعة الدكتور مسعد سليمان مدير المركز ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، وتم اجراء فحوصات شاملة للطفلة بالمركز والذى يضم احدث الأجهزة الطبية والمعملية وهو أول مركز متخصص بالجامعات المصرية. 

وأكد الدكتور مسعد سليمان أن الوحمة التى تظهر فى وجه الرضيعة تحتاج الى عدة مراحل لعلاجها وسنبدأ المرحلة الأولى  بالأدوية لفترة معينة سيقل بعدها حجم الوحمة  بمرور الوقت أو تختفي كليا وسيتم متابعتها حالة الطفلة كل  ثلاثة أشهر لتقييم الحالة . 

وأضاف الدكتور مسعد سليمان أنه تم صرف علاج تحضيري للطفلة ، وسوف يتم متابعتها كل ثلاثة شهور لتقيم الحالة ، وسوف يتم عمل تقرير للوضع إذ كان هناك تحسن أو أنه سوف يتم التدخل بالطرق المختلفة لعلاج الوحمه . 

وكانت جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة قد أعلنت تبني حالة الطفلة السيدة رمضان عمرها 14 شهر، صاحبة واقعة فيديو نزع ملابسها ومحاولة حرقها من والدها، لعلاجها داخل مركز جراحة الأوعية الدموية ، لعلاج (وحمة) تظهر فى وجه الرضيعة، وذلك بعد مناشدات كثيرة وصلت إلى الجامعة بعلاجها. 

ومن جانبها تقدمت امال البسيوني والدة الطفلة بالشكر إلى جامعة المنصورة  على تبنيها حالة الطفلة والتكفل بعلاجها وهو ما أعاد الثقة مرة أخري فى شفائها وفتح باب الامل لديها  مشيرة إلى أنها كانت سعيدة بالاستجابة السريعة وتفاعل الجامعة مع حالة نجلتها . 

وقالت اعاني من مشكلة عدم وجود شهادة ميلاد لابنتي،  وهو ما زاد الأمر صعوبة فى علاجها  ولكن جامعة المنصورة تغاضت عن ذلك وقررت علاجها لحين استخراج الشهادة والاستمرار فى العلاج والتردد على المركز.

وتقدمت بالشكر إلى الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة ، والدكتور مسعد سليمان مدير مركز جراحة القلب ورئيس قسم الأوعية الدموية ، على ما بذلوه من جهد لعلاج ابنتها.
طفلة نبروه ضحية تعرية والدها تبدأ رحلة العلاج فى جامعة المنصورة
طفلة نبروه ضحية تعرية والدها تبدأ رحلة العلاج فى جامعة المنصورة
طفلة نبروه ضحية تعرية والدها تبدأ رحلة العلاج فى جامعة المنصورة
طفلة نبروه ضحية تعرية والدها تبدأ رحلة العلاج فى جامعة المنصورة
طفلة نبروه ضحية تعرية والدها تبدأ رحلة العلاج فى جامعة المنصورة
طفلة نبروه ضحية تعرية والدها تبدأ رحلة العلاج فى جامعة المنصورة
طفلة نبروه ضحية تعرية والدها تبدأ رحلة العلاج فى جامعة المنصورة
طفلة نبروه ضحية تعرية والدها تبدأ رحلة العلاج فى جامعة المنصورة
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