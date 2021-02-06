زوجها يستنجد.. فتاة تكشف تفاصيل إنقاذها لسيدة حامل أدعى جيرانها إصابتها بكورونا |شاهد

كشفت ندى حسن ، الفتاة الشجاعة التي انقذت جارتها وساعدتها في عملية الولادة عن تفاصيل القصة، موضحة أنها قرأت منشورا عبر الفيسبوك بأحد جروبات المنطقة التي تسكنها، وكان يستنجد من خلاله رجل لانقاذ زوجته الحامل ، نظرا لعدم تواجده بالقاهرة .





وقالت ندى حسن ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "حلو الكلام "، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، وتقدمه الفنانة منال سلامة ، إنها ذهبت للسيدة فورا، ولكن منعها سكان العمارة في بداية الأمر ، مبررين ذلك بأنها مريضة بكورونا.





واكملت: تعرضت للسباب والتعنت من جيران السيدة، ولم يكن يرغب أحد في مساعدتها، موضحة أنها قفزت من أحد الشرفات لشرفة السيدة.





ولفتت إلى أن سكان العمارة كانوا يرغبون بحبسها ، نظرا لما سببته من انزعاج ، ولكنها وجدت من وقف معاها وأيدها في تصرفها.



