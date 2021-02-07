تشريعية النواب تناقش تعديلات قانوني العقوبات وإنشاء المركزي للإدارة.. غدا

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.





ويناقش اجتماع اللجنة ايضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.





وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوي العاملة بمجلس النواب.





وتناقش لجنة الخطة والموازنة غدا الاثنين، الحساب الختامي وزارتي قطاع الاعمال العام - الهجرة وشئون المصريين بالخارج – صندوق تطوير العشوائيات للسنة المالية 2019/2020، مع التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم هياكل هاتين الوزارتين وتفعيل اختصاصاتهما بما يحقق اهداف السياسة العامة.





وينعقد الاجتماع بحضور وزارات المالية – والتخطيط والتنمية الاقتصادية – قطاع الاعمال العام – الهجرة وشئون المصريين بالخارج – صندوق تطوير العشوائيات).





وتستكمل اللجنة، مناقشة بيان الدكتور وزير المالية الذي ألقاه بالجلسة العامة ومناقشات النواب بشأنه.





وتناقش لجنة الشئون العربية البيان الذى ألقاه وزير القوى العاملة بالجلسة العامة المعقودة بتاريخ 25 من يناير 2021.





وتناقش اللجنة الدستورية والتشريعية غدا الاثنين مشروع خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الثاني.





كما تستمع لجنة القوى العاملة غدا الاثنين إلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة، والعمال على حساب الصناديق، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وغيرها من المشكلات التي رصدتها اللجنة.





وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة رؤية وخطة وزارة البيئة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان الحكومة ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به وزيرة البيئة من إيضاحات على أرض الواقع.





وينعقد الاجتماع بحضور الدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





وتستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي،مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني و ياتي الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.





وتستمر لجنة الشئون الدينية في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.





وتناقش لجنة الصحة استكمال عرض تقرير لجنة التنمية المهنية المستدامة - البورد المصري – المجلس القومي للتخصصات والمؤهلات الصحية- مستشفيات الطب العلاجي.





وتناقش لجنة الاسكان بيان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيما يخص: الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.





وتشهد لجنة حقوق الانسان لقاء مع رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان.