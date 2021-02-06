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برلمان

النائب حازم الجندي: انتخاب السلطة التنفيذية الليبية خطوة جيدة لتحقيق استقرار البلاد

السبت 06/فبراير/2021 - 05:27 م
النائب حازم الجندى
النائب حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ، مساعد رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
اعتبر النائب حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، انتخابات السلطة التنفيذية الليبية التي تمت في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي استضافته العاصمة السويسرية جنيف وأسفرت عن انتخاب المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بمثابة خطوة جيدة لتحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا وتجميع صفوف القوى السياسية الليبية نحو السلام والتنمية والبناء.

وقال "الجندى" فى بيان له أصدره اليوم أنه من المؤكد أن تسهم هذه الخطوة المهمة بشكل كبير فى الاتجاه نحو بناء المؤسسات الليبية، موجهًا التحية والتقدير لبعثة الأمم المتحدة على جهودها فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين من أجل تحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا.

وأعرب النائب حازم الجندى عن ثقته التامة فى التفاف ودعم جميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبي لهذه الخطوة من أجل الحفاظ على سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وصون وحدتها الوطنية وطرد جميع الأطراف والمرتزقة والميليشيات المسلحة وغير الشرعية من داخل الأراضى الليبية.

وطالب جميع الأطراف الليبية بالبناء على هذه الخطوة المهمة وبذل المزيد من الجهود التى تكفل التوصل إلى حل نهائي ومتكامل للأزمة في ليبيا بإرادة ليبية خالصة وعدم السماح للقوى الخارجية بالتدخل فى الشئون الداخلية للدولة الليبية الشقيقة.
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