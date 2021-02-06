التنمية المحلية: رصدنا 150 مليار جنيه لتطوير 1500 قرية خلال 2021

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة احدى المبادرات الرئاسية التي تحظى باهتمام ودعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم تدشينها في يناير 2019، وبدأت في 143 قرية بـ 11 محافظة خلال المرحلة الأولى وتلتها المرحلة الثانية 232 قرية اخرين، ليصل إجماليها إلى 375 قرية.





وتابع الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن هناك تداخلات من قبل كل الوزارات المعنية بذلك الأمر لرفع مستوى البنية التحتية والخدمات بتلك القرى، لافتا إلى أنه تم اختيار القرى في المرحلة الاولى من القرى الأكثر فقرًا فوصلت نسبة الفقر بها إلى 70% فأكثر، وذلك وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا إلى أن النقلة النوعية في تلك المبادرة بمرحلتها الثانية أن الموضوع أصبح يتم بشكل أكثر تكاملية.





وأوضح أن مصر بها 175 مركزًا بكل مركز مجموعة من القرى وبإجمالي 4500 قرية، منوها بأنه جار الانتهاء من 1500 قرية في العام الجاري فى 51 مركزًا بالمحافظات، بتكلفة 150 مليار جنيه.

